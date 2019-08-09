Штормовое предупреждение: в Ростовской области обещают грозу, ливни и град
В пятницу, 9 августа, специалисты Главного управлении МЧС России по Ростовской области разослали штормовое предупреждение. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают о резком изменении погоды на территории донского региона.
- В ночь с 9 на 10 августа и до конца дня местами в Ростовской области, начиная с западных районов, с дальнейшим распространением в течение субботы на остальную территорию области, ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой градом и шквалистым усилением порывов ветра до 23 метров в секунду, - отмечается в сообщении ведомства.
Специалисты просят жителей донского региона соблюдать осторожность и, по возможности, не выходить на улицу во время непогоды. Автомобилистам необходимо быть внимательными при парковке транспорта, избегать нахождения рядом с высоковольтными проводами, рекламными щитами, с витринами магазинов и деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU