2019-08-09T12:14:49+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в Ростовской области обещают грозу, ливни и град

Порывы ветра достигнут 23 м/с.
Иван ТИМОФЕЕВ
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Специалисты просят жителей донского региона соблюдать осторожностьСпециалисты просят жителей донского региона соблюдать осторожностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 9 августа, специалисты Главного управлении МЧС России по Ростовской области разослали штормовое предупреждение. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают о резком изменении погоды на территории донского региона.

- В ночь с 9 на 10 августа и до конца дня местами в Ростовской области, начиная с западных районов, с дальнейшим распространением в течение субботы на остальную территорию области, ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой градом и шквалистым усилением порывов ветра до 23 метров в секунду, - отмечается в сообщении ведомства.

Специалисты просят жителей донского региона соблюдать осторожность и, по возможности, не выходить на улицу во время непогоды. Автомобилистам необходимо быть внимательными при парковке транспорта, избегать нахождения рядом с высоковольтными проводами, рекламными щитами, с витринами магазинов и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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