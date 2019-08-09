В Ростове-на-Дону хулиганы задули двери легковушки монтажной пеной

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-09T13:32:05+03:00

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В социальных сетях обсуждают происшествие на Северном. На парковке во дворе многоэтажных домов прохожие увидели легковушку, двери который неизвестные вандалы залили монтажной пеной.

- Недоброе утра на Космонавтов, 17, - написал автор снимков (орфография и пунктуация сохранены). - Неизвестные запенили двери машины монтажной пеной.

В комментариях высказали соболезнование владельцу машины, так как ближайшие часы у него будут весьма напряженными - монтажная пена, если она застыла, достаточно крепкая. Знающие люди написали, что ее удаляет только растворитель, но надо потрудиться.

- Наверное, занял не свое парковочное место, извечная война во дворах многоэтажек, - предположили в городском паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU