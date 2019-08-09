2019-08-09T18:06:18+03:00
Общество

В Ростовской области закрыли крупную нарколабораторию

Стоимость зелья оценивается в 3 млн рублей.
Иван ТИМОФЕЕВ
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Правоохранители изъяли более шести тысяч доз. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиПравоохранители изъяли более шести тысяч доз. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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Жителя города Ростова-на-Дону подозревают в изготовлении и перепродаже синтетических наркотиков. Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, мужчина обустроил помещение для изготовления запрещенных веществ на даче близких родственников, проживающих в Багаевском районе.

- Во время проведения обыска полицейские изъяли прекурсоры, химические реактивы, лабораторное оборудование, а также более 1,5 кг синтетических наркотиков, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость запрещенных веществ превышает три миллиона рублей. Из изъятых наркотиков злоумышленники могли изготовить около шести тысяч доз.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. В отношении него правоохранителями заведено уголовное дело за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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