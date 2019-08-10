«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-10T15:08:34+03:00

Один из них даже пообещал спортсменке приза за лучшее фото в ленте

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева сдержала свое обещание, которое дала несколько дней назад. Тогда она написала в своем Инстаграм: «Серия горячих фото начинается» и не обманула.

На этот раз она предстала перед поклонниками не в привычном купальнике со стразами, а в откровенном красном. Снимок, судя по всему, сделан на одном из пляжей Малибу. Этим кадром Русская русалка проиллюстрировала пост о том, о том, как вернулась в большой спорт после продолжительного перерыва. Спортсменка получила серьезную травму, но нашла в себе силы восстановится.

chigirevavlada Возвращение в спорт после перерыва.

Однако поклонники буквально обомлели от непривычного для Влады образа. Поэтому в ее ленте один комплимент за другим: «Вот это номер!», «Классный купальник!», «ШИКарное фото!» и «Жду продолжения».

- Влада, сегодня вы получаете приз за лучшее фото в моей ленте, - написал один из фанатов. Вот только не уточнил, какой именно имел ввиду.

ИСТОЧНИК KP.RU