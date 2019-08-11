2019-08-11T09:32:04+03:00
Общество

«Вот это ракурс!»: Неожиданное декольте «Миссис Россия» Полины Дибровой смутило поклонников

Красавица опубликовала фото с мужем во время отдыха
ГОШЕВ Игорь
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Полина Диброва сейчас отдыхает вместе с мужем за границей.Полина Диброва сейчас отдыхает вместе с мужем за границей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Для того, чтобы выглядеть потрясающе, надо хорошенько отдыхать. Подтверждением этому может послужить серия снимков, которые всю неделю публикует «Миссис Россия» Полина Диброва. Сейчас титулованная модель отдыхает вместе с мужем за границей. А в ее Инстаграм кадры - один краше другого.

На этот раз восторг поклонников вызвала фотокарточка красавицы-ростовчанки вместе с популярным супругом-телеведущим.

- Совершенно не хочется в суровую Москву, - подписала кадр Полина, на которой надет открытый топик с глубоким декольте, несвойственным красотке.

Многие сразу же обратили на это внимание, оставляя комплименты многодетной матери (они с супругом воспитывают троих детей, - прим. автр.) в духе: «Полина - Вы супер» и «Вот это ракурс».

Были и такие отклики: «Вы тут на удивление гармоничны», «Поля - красавица», «Какие классные», «Шикарная пара» и «Долгих лет жизни вашей семье».

А некоторые писали, «Так и оставайтесь же там!» и «Действительно, суровая Москва! Весна уже плавно перешла в осень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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