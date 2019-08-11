«Вот это ракурс!»: Неожиданное декольте «Миссис Россия» Полины Дибровой смутило поклонников
Для того, чтобы выглядеть потрясающе, надо хорошенько отдыхать. Подтверждением этому может послужить серия снимков, которые всю неделю публикует «Миссис Россия» Полина Диброва. Сейчас титулованная модель отдыхает вместе с мужем за границей. А в ее Инстаграм кадры - один краше другого.
На этот раз восторг поклонников вызвала фотокарточка красавицы-ростовчанки вместе с популярным супругом-телеведущим.
- Совершенно не хочется в суровую Москву, - подписала кадр Полина, на которой надет открытый топик с глубоким декольте, несвойственным красотке.
Многие сразу же обратили на это внимание, оставляя комплименты многодетной матери (они с супругом воспитывают троих детей, - прим. автр.) в духе: «Полина - Вы супер» и «Вот это ракурс».
Были и такие отклики: «Вы тут на удивление гармоничны», «Поля - красавица», «Какие классные», «Шикарная пара» и «Долгих лет жизни вашей семье».
А некоторые писали, «Так и оставайтесь же там!» и «Действительно, суровая Москва! Весна уже плавно перешла в осень».
ИСТОЧНИК KP.RU