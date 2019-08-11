В Ростовской области сухогруз сел на мель

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-11T10:44:35+03:00

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В субботу, 10 августа, ЧП случилось в акватории реки Дон. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, к ним поступило сообщение о том, что в районе города Семикаракорска сухогруз «Цимлянск» сел на мель. Это произошло при движении на участке перекат Усть-Сальский.

Спасатели сразу выехали на место происшествия. Выяснилось, что розлива нефтепродуктов и водотечности нет. Вызволять команду прибыл буксир с двумя спасателями на борту.

Уже поздно вечером официальный представитель ведомства сообщил, что судну удалось тронуться с места и сухогруз продолжил путь. Там же напомнили телефоны, по которым можно звонить, в случае ЧП.

Напомним, в городе Новочеркасске в тот же день случился пожар, в котором пострадали жильцы многоэтажки. Об инциденте сообщили очевидцы, позвонившие на номер единой диспетчерской службы. Огнеборцы выехали на место - на улицу Фрунзе.

АЛЛО!

При необходимости обращайтесь по телефону 01 или (101), телефон доверия ГУ МЧС РФ по РО 8-863-2399-999.

ИСТОЧНИК KP.RU