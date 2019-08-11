2019-08-11T10:44:35+03:00
Общество

В Ростовской области сухогруз сел на мель

На место выезжали спасатели
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
ЧП случилось в акватории реки Дон. Фото: ГУ МЧС России по РО.ЧП случилось в акватории реки Дон. Фото: ГУ МЧС России по РО.
Изменить размер текста:

В субботу, 10 августа, ЧП случилось в акватории реки Дон. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, к ним поступило сообщение о том, что в районе города Семикаракорска сухогруз «Цимлянск» сел на мель. Это произошло при движении на участке перекат Усть-Сальский.

Спасатели сразу выехали на место происшествия. Выяснилось, что розлива нефтепродуктов и водотечности нет. Вызволять команду прибыл буксир с двумя спасателями на борту.

Уже поздно вечером официальный представитель ведомства сообщил, что судну удалось тронуться с места и сухогруз продолжил путь. Там же напомнили телефоны, по которым можно звонить, в случае ЧП.

Напомним, в городе Новочеркасске в тот же день случился пожар, в котором пострадали жильцы многоэтажки. Об инциденте сообщили очевидцы, позвонившие на номер единой диспетчерской службы. Огнеборцы выехали на место - на улицу Фрунзе.

АЛЛО!

При необходимости обращайтесь по телефону 01 или (101), телефон доверия ГУ МЧС РФ по РО 8-863-2399-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали парочку с 30 пакетиками наркотиков для «закладок»
В Новочеркасске при пожаре в многоэтажке пострадали люди
«Вот это ракурс!»: Неожиданное декольте «Миссис Россия» Полины Дибровой смутило поклонников
В Ростовской области профессиональный праздник отметят 156 тысяч строителей
Электричка «Ростов-на-Дону-Таганрог» август 2019: добавят еще три пары
В Ростовской области детям незаконно делали прививки
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
В Ростовской области мужчина украл у соседки ноутбук и 20 тысяч рублей
В Ростовской области директор дома престарелых заплатит 20 тысяч рублей штраф
В Ростовской области пенсионер четыре года издевался над соседской девочкой
«Муж собирается ко мне на 60-летие»: «Миссис Россия» в экстравагантном платье сразила наповал
Сбежавшего из изолятора в Ростовской области заключенного задержали в Москве
В Ростовской области 11 человек заболели Лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области закрыли крупную нарколабораторию