В Ростовской области сухогруз сел на мель
В субботу, 10 августа, ЧП случилось в акватории реки Дон. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, к ним поступило сообщение о том, что в районе города Семикаракорска сухогруз «Цимлянск» сел на мель. Это произошло при движении на участке перекат Усть-Сальский.
Спасатели сразу выехали на место происшествия. Выяснилось, что розлива нефтепродуктов и водотечности нет. Вызволять команду прибыл буксир с двумя спасателями на борту.
Уже поздно вечером официальный представитель ведомства сообщил, что судну удалось тронуться с места и сухогруз продолжил путь. Там же напомнили телефоны, по которым можно звонить, в случае ЧП.
Напомним, в городе Новочеркасске в тот же день случился пожар, в котором пострадали жильцы многоэтажки. Об инциденте сообщили очевидцы, позвонившие на номер единой диспетчерской службы. Огнеборцы выехали на место - на улицу Фрунзе.
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ИСТОЧНИК KP.RU