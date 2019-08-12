У жителя Новочеркасска из-за долга перед налоговой забрали «двенадцатую»
Житель города Новочеркасска задолжал налоговым органам кругленькую сумму денег, а именно - почти 158 тысяч рублей.
При этом оплачивать долг он явно не торопился. Известно, что тогда дело перешло к судебным приставам. Те в свою очередь выяснили, что у мужчины есть деньги на счетах в банке.
Однако суммы было явно недостаточно для того, чтобы полностью погасить задолженность. И тогда они наложили арест на его легковой автомобиль двенадцатой модели.
И, надо сказать, мера подействовала незамедлительно: чтобы не остаться без колес тот быстро нашел нужную сумму и заплатил по счетам.
Как добавили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, дело в отношении дончанина было окончено.
Напомним, в Сальске на отца-алиментщика завели уголовное дело. Он задолжал своему ребенку 263,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU