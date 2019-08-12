2019-08-12T17:21:47+03:00
Общество

У жителя Новочеркасска из-за долга перед налоговой забрали «двенадцатую»

Сумма задолженности составляла 157 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Чтобы не остатьтся без колес, должник быстро погасил долг.Чтобы не остатьтся без колес, должник быстро погасил долг.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Житель города Новочеркасска задолжал налоговым органам кругленькую сумму денег, а именно - почти 158 тысяч рублей.

При этом оплачивать долг он явно не торопился. Известно, что тогда дело перешло к судебным приставам. Те в свою очередь выяснили, что у мужчины есть деньги на счетах в банке.

Однако суммы было явно недостаточно для того, чтобы полностью погасить задолженность. И тогда они наложили арест на его легковой автомобиль двенадцатой модели.

И, надо сказать, мера подействовала незамедлительно: чтобы не остаться без колес тот быстро нашел нужную сумму и заплатил по счетам.

Как добавили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, дело в отношении дончанина было окончено.

Напомним, в Сальске на отца-алиментщика завели уголовное дело. Он задолжал своему ребенку 263,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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