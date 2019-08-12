Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство
Следователи передали в суд дело 27-летнего ростовского видеоблогера Гаспара Авакяна, который снимал на видео нарушение правил дорожного движения.
По версии следствия, подозреваемый, угрожая распространением компрометирующего видео на YouTube, вымогал у директора автошколы, двух сотрудников полиции и врача одной из ростовских больниц от 30 до 200 тысяч рублей.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Обвиняемый заключен под стражу. В случае, если вина видеоблогера будет доказана, то Гаспару Авакяну грозит до четырех лет лишения свободы. .
Напомним, ранее Гаспар Авакян объявлял голодовку в следственном изоляторе. Блогер утверждал, что его "подставили" сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU