Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-12T17:06:21+03:00

Он угрожал нарушителям правил дорожного движения распространением видео на YouTube.

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Следователи передали в суд дело 27-летнего ростовского видеоблогера Гаспара Авакяна, который снимал на видео нарушение правил дорожного движения.

По версии следствия, подозреваемый, угрожая распространением компрометирующего видео на YouTube, вымогал у директора автошколы, двух сотрудников полиции и врача одной из ростовских больниц от 30 до 200 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Обвиняемый заключен под стражу. В случае, если вина видеоблогера будет доказана, то Гаспару Авакяну грозит до четырех лет лишения свободы. .

Напомним, ранее Гаспар Авакян объявлял голодовку в следственном изоляторе. Блогер утверждал, что его "подставили" сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU