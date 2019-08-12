В Ростове-на-Дону ревнивая девушка исцарапала гвоздем машину возлюбленного

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-12T17:38:16+03:00

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В Ростове-на-Дону ревнивая девушка нацарапала гвоздем разоблачающие надписи на машине возлюбленного. Фотографии автомобиля на грани смеха и слёз стали популярны в социальных сетях.

На лобовом стекле иномарки написано «Надеюсь эта того стоила», а на бампере красовались глубокие царапины и неприличная надпись.Пользователи заметили, что девушка позаботилась о том, чтобы серьезно не испортить авто — ведь если бы она хотела навредить, то разбила бы стекла и капот машины.

Судя по всему, девушка заподозрила любимого человека в неверности, чему нашла подтверждения. В момент отчаянья горожанка решила жестоко отмстить изменнику. Пользователи социальных сетей поведение девушки оправдали. В комментариях мужчины и женщины посоветовали ей не отчаиваться, собраться духом и радоваться разрыву с неверным обманщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU