Под Ростовом возле железной дороги нашли труп пенсионерки
В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства и причину смерти пожилой женщины, тело которой обнаружили накануне в Азовском районе в нескольких метрах от железнодорожных путей на 1364-м км перегона Батайск –Высочино, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.
На вид погибшей 55–65 лет, рост 160 см, полного телосложения, волосы темно-русые с проседью. На ней был надет халат сине-зеленого цвета, черные лосины и носки, бело-зеленая ночная рубашка. С собой у пенсионерки был черный пакет с одеждой и продукты питания.
- Признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено. Личность погибшей в настоящее время устанавливается, - отметили в ведомстве.
Ростовский следственный отдел на транспорте просит всех,кому что-либо известно о данном инциденте сообщить информацию по телефону: 8 (863) 266-80-45.
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