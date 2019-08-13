2019-08-13T16:52:36+03:00
Общество

«Нам нечем дышать»: жители домов у Ростовского моря бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы и запаха аммиака

Люди опасаются за свое здоровье
Иван ТИМОФЕЕВ
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Вода приобрела необычный белый цвет Фото: Анна ДемченкоВода приобрела необычный белый цвет Фото: Анна Демченко
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Жители домов, расположенных в районе Ростовского моря, бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы и зловонного запаха, распространившегося в округе.

По словам горожан, с начала августа у водоема стоит едкий запах химии и экскрементов, который периодически усиливается. А вода приобрела необычный белый цвет.

От воды исходит едкий химический запах Фото: Анна Демченко

От воды исходит едкий химический запах Фото: Анна Демченко

- Мы подозреваем, что ночью в воду сливаются какие-то отходы. Вода стала какая-то грязная, в домах и возле воды невозможно находиться. Нам просто нечем дышать, а теперь еще и рыба погибла, - рассказала ростовчанка Оксана Павлова.

Люди опасаются за свое здоровье. Фото: Анна Демченко

Люди опасаются за свое здоровье. Фото: Анна Демченко

Всех жителей ростовского моря объединила общая беда. Люди создали инициативную группу и даже стали выходить на дежурства, чтобы поймать виновных в загрязнении водоема.

- Как-то днем мы видели машину, которая перевозила мусор и отходы. Я не успела догнать авто и посмотреть, что там произошло, но после их приезда в воздухе усилилось зловоние. Когда водитель грузовика понял, что его чуть не поймали, перестал приезжать днем, - рассказала Анна Демченко.

От воды идет резкий химический запах. Фото: Анна Демченко

От воды идет резкий химический запах. Фото: Анна Демченко

Жители округи обращались с жалобами в различные ведомства, в том числе и в МЧС, но ответов пока не получили.

Массовая гибель рыбы в Ростовском море сильно беспокоит горожан. Люди опасаются за здоровье детей, а некоторые, в надежде переждать, и вовсе уезжают на время к родственникам, однако насколько может затянуться такой отъезд , никто не знае

ИСТОЧНИК KP.RU

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