2019-08-13T17:53:33+03:00
Общество

«Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова выходит замуж бизнесмена-иностранца

Девушка получила предложение руки и сердца в Испании
Иван ТИМОФЕЕВ
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Красавица познакомилась с возлюбленным в новогоднюю ночь. Фото: Instagram Валентины РасуловойКрасавица познакомилась с возлюбленным в новогоднюю ночь. Фото: Instagram Валентины Расуловой
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Ростовская модель, обладательница титула «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова получила предложение руки и сердца от иностранного бизнесмена.

Девушка опубликовала в Instagram фотографию из Испании в обнимку с возлюбленным и обручальным кольцом на пальце, подписав: «Самая счастливая на свете» Юхххууу! Люблю тебя! Мерси всем за поздравления!».

Поклонники стали оставлять комментарии с поздравлениями и спрашивали о предстоящей свадьбе. О дате и месте регистрации невеста не сообщила.

В социальных сетях ранее красавица неоднократно рассказывала о том, что у нее есть молодой человек, который занимается бизнесом. Валентина рассказывала, что познакомилась с возлюбленным в 2017 году в новогоднюю ночь в компании близких друзей. Избранник ростовчанки не говорит по-русски, поэтому титулованной красотке было непросто общаться с любимым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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