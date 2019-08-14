2019-08-14T10:38:10+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону из-за неисправных кондиционеров загорелись игровой клуб и магазин

С огнем боролись 27 человек
ПЕТР ДЕНИСОВ
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На место выехали 7 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиНа место выехали 7 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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В среду, 14 августа, в центре города Ростова-на-Дону произошел пожар в здании игрового клуба и магазина, расположенных на проспекте Ворошиловском, 52.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в кондиционерах, охлаждающих торговые и игровые помещения.

- Сообщение о произошедшем поступило в 3:22. На место незамедлительно выехали специалисты. Огонь распространился на площадь в семь квадратных метров. Уже в 3:30 пожар удалось потушить, - рассказали в главном управление МЧС России по Ростовской области.

На место происшествия выезжали 27 спасателей и 7 единиц техники. В результате произошедшего пожара никто не пострадал.

Напомним, в центре города Ростова-на-Дону более 40 пожарных потушили крупное возгорание в многоквартирном жилом доме. Загорелась квартира на втором этаже. Огонь стремительно распространился на соседние квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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