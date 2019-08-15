В Усть-Донецком районе сотрудница банка похитила со счета клиента 1,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-15T15:26:25+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении сотрудницы одного из банков Усть-Донецкого района.

- По версии следствия, в период с мая 2018-го по февраль 2019-го подозреваемая в целях личного обогащения похитила с депозитного счета денежные средства одного из клиентов в сумме более 1,6 млн. рублей, - пояснили в надзорном ведомстве, добавив, что в результате потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере.

Напомним, ранее в Новочеркасске было возбуждено уголовное дело на сотрудника банка, который похитил деньги пенсионера. Он присвоил семь тысяч рублей, подделав подпись клиента. Чтобы доказать факт обмана, пришлось проводить почерковедческую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU