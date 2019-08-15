В Ростовской области на свадьбе убили гостя

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-15T15:36:58+03:00

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В городе Каменск-Шахтинский на свадьбе скончался 27-летний мужчина, который пришел на торжество в качестве гостя.

Как рассказали в правоохранительных органах, конфликт случился на второй день гуляний между 27-летним другом невесты и 39-летним знакомым жениха. Не найдя компромисса, мужчины вышли с территории базы отдыха, где шла свадьба, чтобы выяснить отношения. Драка закончилось падением и гибелью человека.

- Оружия не было, - пояснил источник в правоохранительных органах Ростовской области. - Подозреваемый не стал отрицать свою вину, он находится в следственном изоляторе. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU