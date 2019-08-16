В Ростове-на-Дону жители высотки вызвали пожарных из-за пригоревшей еды

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-16T10:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В региональном МЧС прокомментировали инцидент в высотном доме по улице Еременко, жителей которого напугало сильное задымление и они вызвали службу спасения. Прибывшие на место пожарные выяснили, что причиной всего сдала кастрюля с едой, которую забыли на огне. Во время происшествия никто не пострадал.

В тот же день, 15 августа, в городе Каменск-Шахтинский на улице Кооперативная сгорело бесхозное здание (площадь возгорания составила 12 квадратных метров). Никто не пострадал, в тушении участвовал один расчет.

Пожарные донского региона призывают жителей соблюдать правила безопасности, не забывать, что от этого зависит жизнь людей и сохранность имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU