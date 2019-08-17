Главный тренер ФК «Ростов» уснул в кино на фильме Тарантино

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-17T09:58:06+03:00

Тренер желто-синих уснул в самом начале фильма Фото: Instagram Валерия Карпина

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Главный тренер футбольного клуба «Ростов» 50-летний Валерий Карпин уснул в кинотеатре во время просмотра фильма знаменитого американского режиссера Квентина Тарантино.

Семейная пара поделилась с подписчиками снимками в социальных сетях. Супруга тренера Дарья Карпина сделала фото в самом начале фильма «Однажды в Голливуде».

— Кто не работает тот ест, ну или не спит в кино, — поделилась мнением Дарья.

Подписчики с юмором отнеслись к публикации, но более популярной стал пост главного тренера желто-синих.

— Когда любимая жена привела в кино, — написал Валерий Карпин, сопроводив запись смеющимися смайликами.

Подписчики главного тренера ФК «Ростов» юмор оценили, отметив что он все-таки предпочитает спортивные мероприятия искусству, а потом стали шутить о том, что Карпину еще повезло, что жена не повела его на просмотр балета или выставку.

ИСТОЧНИК KP.RU