Главный тренер ФК «Ростов» уснул в кино на фильме Тарантино
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» 50-летний Валерий Карпин уснул в кинотеатре во время просмотра фильма знаменитого американского режиссера Квентина Тарантино.
Семейная пара поделилась с подписчиками снимками в социальных сетях. Супруга тренера Дарья Карпина сделала фото в самом начале фильма «Однажды в Голливуде».
— Кто не работает тот ест, ну или не спит в кино, — поделилась мнением Дарья.
Подписчики с юмором отнеслись к публикации, но более популярной стал пост главного тренера желто-синих.
— Когда любимая жена привела в кино, — написал Валерий Карпин, сопроводив запись смеющимися смайликами.
Подписчики главного тренера ФК «Ростов» юмор оценили, отметив что он все-таки предпочитает спортивные мероприятия искусству, а потом стали шутить о том, что Карпину еще повезло, что жена не повела его на просмотр балета или выставку.
ИСТОЧНИК KP.RU