Жена-ростовчанка родила сына футболисту Ивану Новосельцеву
Супруга футболиста Ивана Новосельцева, который недавно считался главной звездой ФК «Ростов», 30-летняя ростовская баскетболистка Екатерина Кейру родила сына. Радостным событием женщина поделилась в социальных сетях.
На снимке счастливая спортсменка держит маленького ребенка в голубом комбинезоне. Лицо у мальчика закрыто смайликом. В роддоме спортсменку встретили близкие и друзья.
- Моему счастью нет предела! Мой богатырь, мой лучик света! Теперь началась новая глава в моей жизни, которую сопровождают пухлые щёчки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, всё такое сладкое, что никакого сахара не надо, – сообщила Екатерина.
Люди активно поздравляли жену Новосельцева с этим событием и желали здоровья маме и малышу.
Екатерина Новосельцева не уточнила приехал ли на выписку муж. Дело в том, что в последнее время в семье Новосельцевых было не все гладко. Пара делит совместно нажитое имущество, большую часть которого футболист переписал на своих родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU