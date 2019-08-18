Жена-ростовчанка родила сына футболисту Ивану Новосельцеву

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-18T10:04:56+03:00

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Супруга футболиста Ивана Новосельцева, который недавно считался главной звездой ФК «Ростов», 30-летняя ростовская баскетболистка Екатерина Кейру родила сына. Радостным событием женщина поделилась в социальных сетях.

novoseltseva_katerina Из роддома молодую маму встретили близкие и друзья

На снимке счастливая спортсменка держит маленького ребенка в голубом комбинезоне. Лицо у мальчика закрыто смайликом. В роддоме спортсменку встретили близкие и друзья.

- Моему счастью нет предела! Мой богатырь, мой лучик света! Теперь началась новая глава в моей жизни, которую сопровождают пухлые щёчки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, всё такое сладкое, что никакого сахара не надо, – сообщила Екатерина.

novoseltseva_katerina Ростовская баскетболистка делит имущество с мужем

Люди активно поздравляли жену Новосельцева с этим событием и желали здоровья маме и малышу.

novoseltseva_katerina В последнее время в семье Новосельцевых не все было гладко

Екатерина Новосельцева не уточнила приехал ли на выписку муж. Дело в том, что в последнее время в семье Новосельцевых было не все гладко. Пара делит совместно нажитое имущество, большую часть которого футболист переписал на своих родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU