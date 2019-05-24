Футболист питерского «Зенита» Иван Новосельцев хочет арестовать все счета беременной супруги, чтобы расплатиться с агентом

Громкий судебный процесс между футболистом питерского «Зенита» Иваном Новосельцевем (сейчас играет за ФК «Ростов», - прим. автр.) и его женой набирает обороты. Разлад в этой звездной семье - их называли одной из самых красивых пар российского спорта, случился как гром среди ясного неба. Катерина Новосельцева (она сейчас на седьмом месяце беременности) в Инстаграм сообщила о «предательстве близкого человека».

Несколько лет назад футболист сделал предложение возлюбленной прямо на стадионе. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов".

По ее словам, она случайно узнала - подземные парковки, офисное помещение и квартиры в еще недостроенном доме, куда они хотели переехать вместе со спортсменом с рождением малыша, были записаны на мать ее мужа.

Сам Иван никак не комментирует многочисленные выступления жены - ни ей самой, ни СМИ, ни на своих страничках в соцсетях. Более того, как утверждает Катерина Новосельцева, он еще и добавил в черный список своего Инстаграм ее саму, маму и братьев, а аккаунт сделал закрытым.

Но на этой неделе, спустя три месяца, пара наконец впервые встретилась.

Катерина не может добиться от футболиста хоть каких-то объяснений его поступков. Фото: КЕЙРУ Ола.

«НАДЕЛ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ»

С февраля Иван лишь однажды позвонил жене, но внятного разговора не получилось. На этот раз на встречу в одно из московских кафе он пришел со своими адвокатами.

- Произошло это накануне очередного заседания суда, - рассказала Катерина Новосельцева. - Ваня позвонил мне и сказал, что у меня якобы совсем неправильная какая-то своя правда. Предложил встретиться, мол, тогда он мне расскажет и я все узнаю. Признаться честно, была ошеломлена. Прямо сказала ему: «Какая может быть другая правда, если у меня есть юридические документы, в которых черным по белому написано - купленная в браке недвижимость оформлена на его мать». Но он на это никак не отреагировал. Он позвонил мне, но не ответил ни на один мой вопрос. Разговаривал спокойно, безэмоционально, как будто играл какую-то свою роль. Моя подруга, которая находилась в этот момент рядом и хорошо его знала, была удивлена не меньше моего.

Уже после звонка представителя Ивана Новосельцева была назначена встреча, на которую каждый из супругов пришел уже со своими адвокатами.

- Ваня пришел в лучшем наряде, - продолжает собеседница. - Такое ощущение, как будто он готовился на красную дорожку Оскара получать. Был в костюме, о котором когда-то говорил, что не мог найти повода его надеть: прозрачные очки, платок, туфли... В общем, все самое лучшее. После того, как он три месяца не видел свою беременную жену, материально никак не участвовал ни в моей жизни, ни в жизни будущего ребенка, я восприняла его внешний вид просто как попытку меня унизить: «Посмотри, я богат! Деньги у меня!». Посыл, как мне показалось, был именно такой.

Пара поженилась в 2015 году. Фото: КЕЙРУ Ола.

«ПРИВОЗИТЕ МАМУ, ДЕЙСТВУЕМ ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ»

- Когда начались разговоры, стало понятно, что кроме как унизить меня всеми способами, которыми только можно, у него нет никаких других желаний, - высказала свое мнение супруга. - Он опять начал лгать и прикрываться. Хочу напомнить, в его родительской семье никто не работает, в том числе мама. Но когда речь пошла о том, почему наше, купленное в браке имущество, вдруг оформлено на нее, он очень ехидно посмеивающимся тоном сказал: «То, что купила мама, это купила мама». И вообще это не касается нашей с ним семьи! Я опешила и попросила повторить все это, глядя мне прямо в глаза. Этого он не сделал.

В итоге, пойти на мировую не получилось.

- Если в двух словах перевести наш разговор с мужем и его адвокатами, все звучало так: «Хочешь, забирай что дадим. И на большее не рассчитывай!», - вспоминает Катерина. - Они предложили разделить однушку в недостроенном доме, которая самая скромная по цене. Собственником самой дорогой недвижимости, например, коммерческого помещения является мама Вани. При этом куплено оно все было во время нашего с ним брака. Я даже помню, как он рассказывал про них со словами: «Я купил это для нас и теперь это наше». Наверное, он просто брал свою маму и делал эти покупки, в обход меня. С собой на эти встречи не брал под разными предлогами. Просто ставил в известность: «Это хорошее вложение для нас, и я его взял». Кстати, в одном из всплывших электронных писем была фраза менеджера: «Есть документы. Привозите маму. Действуем по той же схеме».

Супругов называли одной из самых красивых пар российского спорта. Фото: КЕЙРУ Ола.

«НА СЧЕТАХ БЫЛО БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ»

Но, как оказалось, И это еще не все.

- После судебных запросов выяснилось, что за время нашего брака у Вани на счетах было больше, чем полмиллиарда (!) рублей, - рассказывает жена футболиста Новосельцева. - И это при том, что у него не такая долгая карьера, а сумма-то - колоссальная. Но, как оказалось, теперь этих денег на счетах просто нет! Более того один из его агентов Олег Артемов подал иск в суд о том, что якобы Ваня должен ему определенную сумму денег. То есть он и работает на мужа, и его должник. И этот иск подается именно тогда, когда идет раздел нашего имущества! На этом основании они хотят арестовать и все мои счета, чтобы гасить вместе долг агенту, так как по закону мы все еще муж и жена. Хотя наши деньги всегда были на его счете, на моем - на случай каких-то непредвиденных расходов, если мы не сможем вдруг связаться.

К слову, за все это время Иван так и не поинтересовался своим будущим ребенком.

- Он не спросил ничего про ребенка вообще, - говорит Катерина. - Речь шла только о деньгах. Насколько я поняла, его в этой жизни интересуют только деньги. Так ему и сказала: «Ты будешь всю жизнь жить с тем, что ты продал своего ребенка». Я так действительно считаю. Хотя вообще спортсмены очень трепетно относятся к свои детям, они становятся главным для человека. Это колоссальный мотиватор: все стараются, работают, стремятся, чтобы ребенок гордился своими родителями. Это очень важно. А тут получается, что человек не то что даже при встрече никак не поинтересовался. И если не у меня или моих близких, то мог бы хотя бы через моего адвоката Екатерину Гордон спросить или предложить: «А давайте я как-то переведу что-то, куплю или оплачу роды».

Но теперь с этим предполагаемым арестом моих счетов, мне кажется, что он лишает меня полной возможности заплатить доктору и выбрать роддом. Его не волнует ни здоровье его ребенка, ни тем более мое. Хотя они сейчас напрямую связаны. За три месяца он мне даже фруктов не прислал. Это же тоже показатель заботы, как и то, а где будет спать, во что одет и что должен кушать наш малыш, который появится на свет уже в августе.

Кстати, на судебное заседание - оно состоялось всего через несколько дней после встречи супругов Новосельцевых - сам футболист так и не пришел. Следующее назначено на июль.

Катерина находится на седьмом месяце беременности. Фото: КЕЙРУ Ола.

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