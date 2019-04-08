«Ваня, верни носки»: Болельщицы из Уфы поддержали беременную жену Ивана Новосельцева

Футбольные болельщицы из Уфы решили поддержать беременную супругу Ивана Новосельцева, которая на всю страну рассказала - муж, по ее версии, переписал нажитое в браке имущество на своих родственников, а из их съемной квартиры вывез даже носки и мягкую игрушку Микки Мауса. В итоге, прямо во время футбольного матча, когда на поле вышел ФК «Ростов», где на правах аренды играет Иван Новосельцев, на трибунах появился плакат: «Ваня, верни носки».

novoseltseva_katerina Хочу поблагодарить девочек из женского фан сектора Уфы

«ДОБАВИЛ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК МЕНЯ И МОИХ РОДНЫХ»

На такой флешмоб откликнулась и сама Катерина Новосельцева:

- Хочу поблагодарить девочек из «женского фан сектора Уфы» за то, что так поддержали меня в моей непростой ситуации! Такие поступки очень ценны!

После этого жена футболиста вышла в прямой эфир своего Инстаграм, где рассказала не только об этом поступке, но и об отношению к тому, что муж закрыл свою Интернет-страничку.

- Моя жизнь перевернулась за секунду на 360 градусов, - высказалась Катерина в прямом эфире. - Сейчас я не знаю этого человека. Самое важное в этом то, что, мне кажется, что он другой. ...Это его право молчать. Если за тобой нет ничего плохого, ты не закрываешь аккаунт. Или ты боишься услышать мнение людей и страны? Кстати, меня и всю мою семью он добавил в черный список. Хотя никто из нас не беспокоил его в Инстаграм, не писал ему гадостей.

А еще ответила на вопрос: "Есть ли будущее у их пары?"

- Бегать за ним я, конечно же, не буду, я уважаю себя, - ответила Катерина. - Если человек хочет что-то исправить, то это должен сделать мужчина. Например, идти на встречу, чтобы его женщина не нервничала, встретиться, чтобы был кто-то еще. В кафе, например. А женщина в таком уязвимом положении должна не бояться просить помощи. Мне столько тут пишут хорошего, что это дает мне силы, и я чувствую, что права.

novoseltseva_katerina Побывали на препати детского Евровидения

«ДАВАЙТЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ ТАКОЙ ФЛЕШМОБ ЗАПУСТИМ!»

Сейчас на странице Катерины кипят настоящие страсти. Некоторые подписчики обрушились на нее с критикой (ростовчане проиграли хозяевам поля в том матче, - прим. автр.).

- Катя! Иван - это не ФК "Ростов", а ФК "Ростов" - это не Иван! Решайте свои проблемы у себя дома, в своей семье, при помощи юристов. Не нужно выносить это на трибуны и делать футболистов и болельщиков заложниками вашей ситуации. Удачи! - написал один из них.

С ним согласна еще одна болельщица:

- Это ваши семейные разборки. Смешивать футбол и ваше личное, я считаю, не уместно. И, соответственно, не разумно выходить на матчи, смешивая команду с вашим грязным бельем. Как женщину вас понимаю. Но, как болельщик родной команды, извините, нет. Не нужно смешивать.

Но были и те, кто заступился за Катерину:

- Так пускай Иван и встретиться с Катей, что бы это все обсудить, а не бегает от своей жены, доставляя при этом столько негатива и вам, и ей. Он ведь публичная личность, а так позорится.

Были и те, кто предложил запустить подобный флешмоб по всей стране.

- Ну реально, носки надо бы вернуть! И недвижимое имущество тоже! Девочки давайте по всей России такой флешмоб запустим, - предложила одна из Интернет-пользователей.

Пост набрал несколько тысяч лайков.

novoseltseva_katerina Девочки,мне кажется,во время беременности мы с вами становимся ещё краше

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