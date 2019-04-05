Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-05T16:08:29+03:00

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Игрок «Зенита» Иван Новосельцев, выступающий сейчас на правах аренды за «Ростов», закрыл свою страницу в Instagram для посторонних взглядов на фоне набирающего обороты семейного скандала: теперь посты футболиста в соцсети могут видеть только 29,7 тысячи его подписчиков.

Для всех остальных — от ворот поворот: «Это закрытый аккаунт», - гласит надпись на его странице.

А вот комментарии к публикациям, кстати, не доступны даже для подписчиков - возможно, потому, что в "Инстаграме" футболиста до сих пор остаются его совместные фотографии с женой, где они еще вполне счастливы вдвоем.

О проблемах в семье Ивана Новосельцева и Катерины Кейру (тоже, кстати, спортсменки — она выступала баскетбольный клуб «Динамо», играла в сборной России) стало известно месяц, когда супруга футболиста сначала опубликовала в соцсети реплику о «предательстве близкого человека, а затем рассказала подробности конфликта в интервью «Комсомольской правде».

Для тех, кто не был подписан на него ранее, допуска на страницу нет. Фото: Instagram.

- Мой муж сбежал и не смог мне дать ни одного ответа, - объяснила Кейру, которая, к слову, сейчас находится на шестом месяце беременности. - Клялся мне в любви, а сам переписывал имущество на свою мать.

А накануне, 5 апреля, Катерина выступила в эфире «Пусть говорят», где поведала, как Новосельцев, несмотря на то, что жена находится в положении, вывез из их съемной квартиры все вещи — даже магнитики и мягкую игрушку.

ИСТОЧНИК KP.RU