Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала
Игрок «Зенита» Иван Новосельцев, выступающий сейчас на правах аренды за «Ростов», закрыл свою страницу в Instagram для посторонних взглядов на фоне набирающего обороты семейного скандала: теперь посты футболиста в соцсети могут видеть только 29,7 тысячи его подписчиков.
Для всех остальных — от ворот поворот: «Это закрытый аккаунт», - гласит надпись на его странице.
А вот комментарии к публикациям, кстати, не доступны даже для подписчиков - возможно, потому, что в "Инстаграме" футболиста до сих пор остаются его совместные фотографии с женой, где они еще вполне счастливы вдвоем.
О проблемах в семье Ивана Новосельцева и Катерины Кейру (тоже, кстати, спортсменки — она выступала баскетбольный клуб «Динамо», играла в сборной России) стало известно месяц, когда супруга футболиста сначала опубликовала в соцсети реплику о «предательстве близкого человека, а затем рассказала подробности конфликта в интервью «Комсомольской правде».
Для тех, кто не был подписан на него ранее, допуска на страницу нет. Фото: Instagram.
- Мой муж сбежал и не смог мне дать ни одного ответа, - объяснила Кейру, которая, к слову, сейчас находится на шестом месяце беременности. - Клялся мне в любви, а сам переписывал имущество на свою мать.
А накануне, 5 апреля, Катерина выступила в эфире «Пусть говорят», где поведала, как Новосельцев, несмотря на то, что жена находится в положении, вывез из их съемной квартиры все вещи — даже магнитики и мягкую игрушку.
ИСТОЧНИК KP.RU