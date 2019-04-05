2019-04-05T16:08:29+03:00
Спорт

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала

Накануне супруга футболиста Катерина Кейру выступила с откровениями в эфире «Пусть говорят»
Семён Иванов
Поделиться:
Футболист, видимо, решил поберечь себя от нападок в соцсети. Фото: Instagram Ивана Новосельцева.Футболист, видимо, решил поберечь себя от нападок в соцсети. Фото: Instagram Ивана Новосельцева.
Изменить размер текста:

Игрок «Зенита» Иван Новосельцев, выступающий сейчас на правах аренды за «Ростов», закрыл свою страницу в Instagram для посторонних взглядов на фоне набирающего обороты семейного скандала: теперь посты футболиста в соцсети могут видеть только 29,7 тысячи его подписчиков.

Для всех остальных — от ворот поворот: «Это закрытый аккаунт», - гласит надпись на его странице.

А вот комментарии к публикациям, кстати, не доступны даже для подписчиков - возможно, потому, что в "Инстаграме" футболиста до сих пор остаются его совместные фотографии с женой, где они еще вполне счастливы вдвоем.

О проблемах в семье Ивана Новосельцева и Катерины Кейру (тоже, кстати, спортсменки — она выступала баскетбольный клуб «Динамо», играла в сборной России) стало известно месяц, когда супруга футболиста сначала опубликовала в соцсети реплику о «предательстве близкого человека, а затем рассказала подробности конфликта в интервью «Комсомольской правде».

Для тех, кто не был подписан на него ранее, допуска на страницу нет. Фото: Instagram.

Для тех, кто не был подписан на него ранее, допуска на страницу нет. Фото: Instagram.

- Мой муж сбежал и не смог мне дать ни одного ответа, - объяснила Кейру, которая, к слову, сейчас находится на шестом месяце беременности. - Клялся мне в любви, а сам переписывал имущество на свою мать.

А накануне, 5 апреля, Катерина выступила в эфире «Пусть говорят», где поведала, как Новосельцев, несмотря на то, что жена находится в положении, вывез из их съемной квартиры все вещи — даже магнитики и мягкую игрушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на улице Краснодарской будут делать парковочные карманы
«Стой высоко, носи корону и будь сладок внутри»: Пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила поклонников за поздравление с Днем рождения
В Ростовской области замглавы поселения грозит арест за вранье на суде в пользу коллеги
«Красавица, ножки ух!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
#Учителятожелюди: Супруг ростовчанки футболист Дмитрий Тарасов вступился за педагогов
«Ростелеком» в Таганроге установит энергосберегающие светильники
«Все, о чем я мечтала в детстве, сбылось»: Звезда Playboy Мария Лиман в стрингах порассуждала о фантазиях
«Кошачий прогиб и модельное лицо»: «Русская Русалка» Влада Чигирева опубликовала фото в купальнике на пляже
В Ростовской области почти полмиллиона птиц привили от гриппа
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 6-7 апреля 2019:солнечно и до плюс 15 градусов
В Ростовской области за незаконную уличную торговлю выписали штрафы на сумму более 1 млн рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 апреля 2019: где и когда
Оперативный персонал Ростовской АЭС отработал практические навыки в ходе плановой противоаварийной, противопожарной тренировки
В Ростове-на-Дону можно будет бесплатно проверить здоровье
В аэропорту «Платов» дебошир ранил авторучкой полицейского, запретившего ему пьянствовать в Duty Free
Ростовчане победили на международном фестивале в Диснейленде в Париже
Сотню украинских голубей не пустили в Россию
Детский парк «DigIt Исследователи» в Ростове-на-Дону и ЮФУ подписали договор о сотрудничестве
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
На российско-украинской границе в Ростовской области задержали нелегала
Правительство Ростовской области приобретает за 14 млн рублей немецкие танки времен Великой Отечественной
«Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen»: На юге России выдача автокредитов увеличилась до 850 миллионов рублей.