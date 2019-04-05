«Забрал даже носки, магнитики и плюшевого Микки Мауса»: жена футболиста «Зенита» Новосельцева рассказала, что муж вывез из их квартиры все вещи

Скандал в семье защитника «Зенита» Ивана Новосельцева (сейчас на правах аренды он играет в ФК «Ростов») набирает обороты. Супруга футболиста рассказала, что муж вывез из их съемной квартиры все свои вещи. При этом даже не забыл про носки, магнитки на холодильник и мягкую игрушку.

novoseltseva_katerina Я уверенно шагаю в будущее с чистой и открытой душой!

«ШАНТАЖИСТКА ПРИЕХАЛА!»

- У нас на полке всегда были два персонажа - Мини и Микки Маус, - рассказала в эфире «Пусть говорят» Екатерина Новосельцева, которая приехала в студию в поисках мужа. - Так вот, Ваня даже мышонка-мальчика забрал.

После этого Катерина продемонстрировала пустые полки шкафов и даже осиротевший ящик, в котором хранились носки супругов. Правда, одну новую пару спортсмен, вероятно, все же заботливо оставил для беременной жены.

В эфире женщина рассказала, что муж переписал все их имущество на свою маму. Речь идет о нескольких квартирах в Москве, парковочных местах в том же доме и офисном помещении. Первая была куплена в столице в 2016 году. Катерина дала свое нотариальное согласие на покупку недвижимости, а потом случайно выяснила - владелица всех квадратных метров их молодой семьи мама футболиста.

- На них зарабатывали мы, теперь не понятно чье это имущество, - резюмировала Новосельцева. - Я всегда говорила: «Ваня, мы работаем на образование наших детей и на наше будущее». А что теперь?

novoseltseva_katerina Читая комментарии, удивляюсь людям, которые забыли про уважение

«ДАВАЙТЕ РАЗРУЛИМ ДОСТОЙНО»

К слову, сама Екатерина пыталась поговорить со своей свекровью, в квартире у которой находились в том числе и ее вещи, но мать Ивана дверь невестке не открыла, встретив ее по домофону словами:

- Я боюсь вам открывать... Шантажистка приехала.

Не дал результатов поиск Ивана и на базе ФК «Ростов».

Поддержать беременную женщину на эфир приехали подруги, мама и братья Катерины.

- Мы дружили с Иваном, - рассказал один из них Ола Кейру, - До последнего момента нам казалось он был очень спокойным и приветливым. А месяц назад узнали о ситуации с квартирами. Мы даже не поверили что, такое может быть! Не поняли как это?!

Юрист Екатерина Гордон - она представляет интересы беременной супруги Новосельцева, рассказала, что готовится судебное разбирательство этого дела.

- Чтобы получить достоверную информацию о имуществе, мы подали иск в суд и узнаем, что и в какой момент было куплено и переоформлено на маму.

Юрист уверена: дело не в ссоре и вспышке, человек планомерно готовился к расставанию. И в свою очередь предложила: «Давайте разрулим ситуацию достойно без дальнейших судебных разбирательств».

novoseltseva_katerina Я откровенно рассказала о нашей жизни и о поступке супруга в программе "Пусть говорят" на Первом канале у Борисова.

«У НЕГО ЕСТЬ ШАНС»

Кроме того, свое мнение по этой истории высказал и известный актер Александр Семчев.

- Наверное, не надо его искать, - сказал он в ТВ-эфире. - Судя по поступкам он инфантильный человек. Здесь вопрос скорее юридический. А вам, наверное, надо рожать растить и забыть.

- В жизни все случается, люди ссорятся, - высказался и известный футболист Руслан Нигматуллин. - Это я могу понять. А вот чего не могу - так поведения в бесценный и святой момент, когда женщина ждет ребенка.

Также Екатерину поддерживает и многотысячная армия поклонников ее Инстагрм.

К слову, в завершении программы на вопрос ведущего: «А если он вернется, вы его простите?», Катерина ответила:

- Это будет зависеть от него. У него есть шанс, я просто ему его даю.

novoseltseva_katerina Как в старые,добрые времена

ТОЛЬКО У НАС

«Год клялся в любви, а сам переписывал квартиры на маму»: Беременная жена игрока «Зенита» Ивана Новосельцева рассказала о скандале с мужем

В апреле 2015-го нынешний игрок «Зенита» Иван Новосельцев (находится на правах аренды в ФК «Ростов»), казалось, был готов кричать о своей любви. Тысячный ростовский стадион, онлайн-трансляция на весь мир - и вот он стоит перед своей возлюбленной - чемпионкой Европы по баскетболу Катериной Кейру - на колене с роскошным букетом цветов и делает предложение. Девушка отвечает «да», и трибуны взрываются оглушительными аплодисментами. Свадьба не заставила себя долго ждать, ее сыграли всего через несколько месяцев. Ивана и Катерину называли одной из самых красивых пар российского спорта. Молодая супруга всегда была рядом: активно болела за команду на всех матчах, общалась с фанатами и во всем поддерживала мужа. Даже оставила свою карьеру ради семьи и будущего материнства. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Деньги «Зенита» снесли Ивану голову»: беременная жена футболиста Новосельцева рассказала о первом за полтора месяца звонке мужа

- Конечно, это один из моментов, который на него повлиял. Тогда (после перехода в Зенит», - прим. Авт.) у него начались замашки в духе: тот, кто меньше зарабатывает, достоин меньше уважения по жизни, чем он. Моя подруга не раз была свидетелем этих его размышлений-выражений или каких-то поступков за рулем. (подробности)