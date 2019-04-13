"Всегда платим свои долги": ФК "Ростов" троллит Ивана Новосельцева?

На предстоящем футбольном матче "Ростов" - "Спартак", который состоится в донской столице 14 апреля, ожидается много отсылок к популярному сериалу "Игра престолов". Южный клуб порадовал болельщиков новостью о том, что диктором встречи будет заслуженный артист России Михаил Черняк, который озвучивает Тириона Ланнистера, таким образом голос карлика из известного сериала будет разноситься над "Ростов-Ареной" в день игры. И вот еще одна фишка - билеты на матч напечатаны в стиле "Престолов", с фирменным шрифтом и футболистами в образах персонажей сериала.

Отличная задумка, однако, дизайн одного из билетов явно несет в себе двойной смысл. Ивану Новосельцеву из всех героев фентези-саги досталась роль Джейме Ланнистера и девиз его дома: "Всегда платим свои долги". Теперь все любители футбола гадают - это совпадение или ФК "Ростов" намекает на скандал вокруг игрока. Напомним, недавно супруга футболиста Катерина Новосельцева (до замужества - Кейру, известная баскетболистка) публично обвинила Ивана, что он переписал все нажитое в браке имущество на маму и вывез из их квартиры все вещи, даже носки и магнитики. Беременная девушка уже полтора месяца не видела своего мужа и очень переживает от его странного поведения в отношении нее.

novoseltseva_katerina Подходит к концу сегодняшний замечательный,насыщенный день!

- Я доверяла ему на сто процентов, в том числе в финансовых вопросах. Теперь выходит, что зря, - рассказала бывшая спортсменка в интервью "Комсомольской правде". - Это не шутки: человек выводит деньги со счетов, переписывает квартиры, то есть делает какие-то вещи, не обговаривая со мной. Мы с Катей Гордон очень долго пытались связаться с ним или с кем-то из его представителей. Мне хотелось, чтобы человек дал хоть какое-то объяснение своим поступкам, пойти на мировую. Но человек показывает, что сделал это намеренно. У нас никогда не было «это - твое, а это - мое». Всегда было «наше». А он предал самое ценное - стопроцентное доверие своей женщины.

novoseltseva_katerina Побывали на препати детского Евровидения

Катерина собирается судиться с Иваном за их имущество. Если пара не сможет решить дело миром, вполне возможно, что супруга отсудит у футболиста кругленькую сумму. На этом фоне лицо Новосельцева с девизом про долги выглядит как троллинг. Вот только кто над кем издевается? ФК "Ростов" над своим игроком или это скрытое послание Ивана своей супруге и всем, кто поддерживает ее?

Кстати, сама Катерина уже отреагировала на выпущенные билеты.

- Так что там по долгам? - написала она в Instagram.

Реакция Кетерины Новосельцевой.Фото: Instagram.com

Добавим, что матч матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги начнется завтра в 19 часов. Все билеты на игру уже проданы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Деньги "Зенита" снесли Ивану голову": беременная жена футболиста Новосельцева рассказала о первом за полтора месяца звонке мужа

Катерина Новосельцева - жена игрока "Зенита" (сейчас на правах аренды он играет за ФК "Ростов") - рассказала, что подозревает мужа в махинациях. Чуть больше месяца назад она нашла в электронной почте футболиста документы, которые свидетельствуют: Иван Новосельцев переписал нажитое в браке имущество на свою маму. Речь идет, в том числе, о нескольких квартирах. Однако объяснять свой поступок беременной жене супруг не стал, а просто "сбежал". (подробности)

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала

Комментарии к публикациям, кстати, не доступны даже для подписчиков - возможно, потому, что в "Инстаграме" футболиста до сих пор остаются его совместные фотографии с женой, где они еще вполне счастливы вдвоем. (подробности)