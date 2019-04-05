2019-04-05T11:15:04+03:00
Спорт

Иван Новосельцев: биография скандального футболиста "Зенита"

Биография скандального футболиста "Зенита" Ивана Новосельцева
Виктор ГОВОРОВ
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Иван Новосельцев играет за "Ростов" на правах арендыИван Новосельцев играет за "Ростов" на правах арендыФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Биография Ивана Новосельцева: футболист "Зенита", который сейчас оказался в центре грандиозного скандала, родился 25 августа 1991 года в Москве. Первый профессиональный контракт подписал в 2011 году с ФК "Химки" (Первый дивизион). Спустя год перешел в столичное "Торпедо" (контракт на три года). Дебют Новосельцева в Премьер-лиге состоялся 2 августа 2014 года в гостевом матче против ЦСКА.

В январе 2015-го Иван подписал трехлетний контракт с "Ростовом", в составе которого в сезоне 2015/2016 стал серебряным призером чемпионата России.

В составе "желто-синих" Иван стал серебряным призером первенства страны Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

В составе "желто-синих" Иван стал серебряным призером первенства страныФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Первый мяч в составе ФК "Ростов" Иван Новосельцев забил 30 июля 2016 года - в ворота ФК "Оренбург".

В августе 2016-го защитник перебрался в ФК "Зенит". 31 января 2018 года на правах аренды перешел в тульский "Арсенал" до конца сезона.

В январе 2018-го защитник на правах аренды перебрался в тульский "Арсенал"

В январе 2018-го защитник на правах аренды перебрался в тульский "Арсенал"

В июле 2018 года был отдан в аренду до конца года в махачкалинский "Анжи".

В составе "Зенита" Иван стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России

В составе "Зенита" Иван стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России

29 января 2019 года перешел в "Ростов" в аренду до конца текущего сезона.

Женат на бывшей баскетболистке Катерине Кейру.

Беременная жена известного футболиста разыскивает мужа. Пусть говорят. Выпуск от 04.04.2019.На пятом месяце беременности Катерина, жена футболиста Ивана Новосельцева, потеряла связь с мужем. Он перестал отвечать на звонки и забрал из квартиры все свои вещи. Было ли это спонтанное решение или часть хитроумного плана? Что кроется за этим внезапным бегством

ИСТОЧНИК KP.RU

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