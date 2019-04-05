Иван Новосельцев: биография скандального футболиста "Зенита"

Биография Ивана Новосельцева: футболист "Зенита", который сейчас оказался в центре грандиозного скандала, родился 25 августа 1991 года в Москве. Первый профессиональный контракт подписал в 2011 году с ФК "Химки" (Первый дивизион). Спустя год перешел в столичное "Торпедо" (контракт на три года). Дебют Новосельцева в Премьер-лиге состоялся 2 августа 2014 года в гостевом матче против ЦСКА.

В январе 2015-го Иван подписал трехлетний контракт с "Ростовом", в составе которого в сезоне 2015/2016 стал серебряным призером чемпионата России.

В составе "желто-синих" Иван стал серебряным призером первенства страныФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Первый мяч в составе ФК "Ростов" Иван Новосельцев забил 30 июля 2016 года - в ворота ФК "Оренбург".

В августе 2016-го защитник перебрался в ФК "Зенит". 31 января 2018 года на правах аренды перешел в тульский "Арсенал" до конца сезона.

В январе 2018-го защитник на правах аренды перебрался в тульский "Арсенал"

В июле 2018 года был отдан в аренду до конца года в махачкалинский "Анжи".

В составе "Зенита" Иван стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России

29 января 2019 года перешел в "Ростов" в аренду до конца текущего сезона.

Женат на бывшей баскетболистке Катерине Кейру.