На суд с женой футболист "Зенита" Иван Новосельцев прислал своего адвоката

Во вторник, 23 апреля, в Таганском суде Москвы слушалось очередное скандальное дело: защитника «Зенита» (на правах аренды он играет за «Ростов», - прим. автр.) просят раскрыть карты и рассказать, кому все-таки принадлежит недвижимость, которая была куплена в браке с известной российской баскетболисткой Катериной Кейру/Новосельцевой (пара прожила вместе почти четыре года, - прим. автр.). Как уже сообщалось ранее, речь идет о нескольких квартирах, подземных парковках и офисном помещении.

novoseltseva_katerina Я всегда гадала какие эмоции я буду испытывать,когда любимый человек будет делать мне предложение

"ОТКРОВЕННОЕ ПОЗОРИЩЕ НА ВСЮ СТРАНУ!"

Еще до суда беременная супруга футболиста (молодая женщина находится на шестом месяце, - автр.) рассказала газете "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону", что нашла в семейном ноутбуке документы. По ним можно сделать вывод: часть их имущества теперь зарегистрирована на его маму. Так ли это, теперь должны решить во время суда.

После бракосочетания Катерина опубликовала это фото с хэштегом #НОВОСЕЛЬЦЕВЫ. Фото: Instagram Катерины Кейру.

Свою позицию по делу "КП" озвучила и известный юрист Екатерина Гордон:

"Мы все знаем Катерину Кейру как успешную баскетболистку. Она безгранично верила мужу, оставила карьеру в пользу Вани, вплоть до того, что правила его интервью и всячески ему помогала. Беременная Катя случайно узнала, увидев переписку в их почте, что часть ее имущества, оказывается, переписано на маму Ивана Новосельцева. Драматично это и тем, что Катерина беременна.

Надо сказать, что в браке были куплены несколько квартир по договорам долевого участия (ДДУ), то есть они еще не были достроены. А Иван, пользуясь безграничным доверием жены (чтобы она беременная там не моталась), попросил согласие на распоряжение этим имуществом. Он говорил о том, что квартиры, купленные по договору ДДУ, он оформит им в собственность. Обсуждался даже план ремонта. Но оказывается, воспользовавшись Катиным доверием, он часть Катерины переписал на маму.

Поэтому или он отдаст это в денежном эквиваленте, или как-то прозреет и извинится. Мы всегда готовы к миру. Может, он попал под влияние агентов, друзей или родителей, которые то время, когда он мог бы проводить в счастье с женой, превратили в откровенное позорище на всю страну".

Катерина говорит, что они мечтали о ребенке. Фото: КЕЙРУ Ола.

"Я В ПОЛОЖЕНИИ И НАШЛА ВРЕМЯ ПРИЙТИ"

Сама же Катерина верит, что неразбериха с документами может быть какой-то ошибкой, а муж еще вернется к ней. Но за два с половиной месяца Иван Новосельцев не нашел времени встретиться с женой. Он поговорил с ней по телефону всего единожды, но тот разговор закончился ничем.

Вот и сейчас футболист Новосельцев лично не явился в зал суда, а прислал своего адвоката. Заседание длилось почти два часа.

- Это было первое заседание, шло ознакомление, - рассказала в интервью газете "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" Катерина Новосельцева. - Мы первый раз познакомились с представителем Вани. Сам он не пришел, был только его юрист. Мы тоже не знали кто будет: первый раз его увидели. Хотя никто с нами не связывался, а я просила об этом, в том числе, и через прессу. Даже записала видеообращение для Ивана, опубликовав его в Инстаграм. Но он не пришел.

novoseltseva_katerina Данная ситуация не вымысел и не рядовая бытовая сложность в семье!Для меня всё очень серьёзно

- Расстроились, что Иван не пришел?

- Я надеялась все-таки, что он не побоится и придет раз уже мы тут решаем нашу жизнь. Я же в положении нашла время прийти. А у меня уже не маленький срок, но я при этом пришла. А он взрослый мужчина не смог договориться, чтобы присутствовать.

- Каковы итоги заседания?

- Говорить об этом пока рано. Суд переносится на конец мая. Пока юристу Ивана нужно время, чтобы ознакомиться с делом и документами, которые мы предъявили. Он сказал, что не понимает, в чем смысл процесса. Хотя, мне кажется, было достаточно времени, чтобы как-то ознакомиться, проявить интерес и связаться со мной или моими представителями.

Четыре года назад Иван сделал предложение Катерине. Фото: КЕЙРУ Ола.

Напомним, Новосельцевы считались одной из самых красивых и крепких спортивных пар. Он - высоченный бородатый красавец под два метра, она - роскошная мулатка с точеной фигурой. Четыре года назад, когда сразу после матча на поле защитник встал на одно колено и под проливным дождем сделал предложение своей девушке, перед телеэкранами растрогались даже самые суровые зрители. Со стороны их жизнь казалась сказкой: красавица-жена всегда была рядом, болела за любимого на трибунах и даже бросила карьеру ради семьи. Однако спустя четыре года после брака выяснилась ситуация с документами. Но Иван как и тогда, так до сих пор ничего не объяснил.

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