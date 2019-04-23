ТОП-10 неизвестных фактов о суде футболиста «Зенита» Ивана Новосельцева

Во вторник, 23 апреля, назначено первое судебное заседание, на котором супруга защитника «Зенита» Ивана Новосельцева пообещала вывести мужа на чистую воду. Беременная женщина уверена: воспользовавшись ее доверием, тот переписал всю их совместную недвижимость, купленную в браке, на свою мать. Катерина за два с половиной месяца так и не смогла услышать ни одного вразумительного ответа от спортсмена и отправилась в суд.

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

В конце февраля 2019-го спортсменка опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором она в интересном положении (сейчас Катерина Новосельцева на шестом месяце беременности, - прим. автр.). Снимок хозяйка микроблога подписала так: «Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека?».

Большинство ее подписчиков решили: речь идет об измене.

- В этом плане у Вани нет греха. Но я считаю, то, что сделал и делает он, это большее предательство, - рассказала она в интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».

В ЧЕМ СУТЬ?

Оказалось, что супруга заподозрила Ивана Новосельцева в махинациях с недвижимостью. Она случайно увидела в их общем компьютере документы годичной давности, из которых ей стало ясно: вся их совместная недвижимость якобы переписана на его маму. По словам женщины, муж забыл почистить папку «Отправленные». При этом внешне ей не было понятно, что в отношениях что-то не так.

ЧТО ДЕЛЯТ?

Речь идет о нескольких квартирах в Москве, а также парковочных местах и помещении в том же доме. Своего дома у пары не было, они жили на съемных квартирах. После сдачи многоэтажки собирались делать ремонт и переезжать к рождению малыша. Женщина признается, что в свое время не придала значение тому, что Иван взял у нее генеральное согласие на покупку и оформление недвижимости, так как супруги часто были в разъездах и в нужный момент могли находится в разных городах.

- Я доверяла ему на сто процентов, в том числе в финансовых вопросах, - призналась она газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону». - Я доверила ему свою жизнь, а он предал. У нас никогда не было «это - твое, а это - мое». Всегда было «наше».

Катерина ждет ребенка. Фото: КЕЙРУ Ола.

КТО КОГО ЗАЩИЩАЕТ?

Дело будет рассматриваться в Таганском суде Москвы. Узнав о «предательстве мужа» Катерина отправилась к известной правозащитнице Екатерине Гордон. Он взялась представлять интересы российской баскетболистки в суде.

Про адвокатов Ивана пока ничего не известно, сам он хранит молчание. Никак не комментирует публично сложившуюся ситуацию и даже закрыл свой Инстаграм, добавив — так уверяет Катерина, в черный список супругу и всех ее родственников.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫЯСНИТЬ ВСЕ МЕЖДУ СОБОЙ?

Катерина пыталась это сделать у супруга в день их последней встречи - 14 февраля. Но тот с криками: «Не подходи, я боюсь тебя. Ты меня побьешь!» чуть ли не сбежал из дома.

Позже баскетболистка обнаружила, что Иван вынес все свои вещи, забрав даже носки и Микки Мауса, которого они купили в поездке. Жене он оставил одну пару носков и мышонка-девочку. Обе игрушки стояли на полке в их съемной столичной квартире.

- Он поставил меня в вынужденное положение: обращаться за помощью к общественности, потому что он не несет ответственности как муж и как отец будущего ребенка - ни моральной, ни материальной. Человека просто нет, - сказала Новосельцева в интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».

Несколько лет назад футболист сделал предложение возлюбленной прямо на стадионе. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов".

КАК МОЖНО НЕ НАЙТИ СОБСТВЕННОГО МУЖА?

Этот вопрос задают многие. Иван всего лишь раз выходил на связь после большого интервью Катерины газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону». Однако от встречи тет-а-тет она отказалась, предложив встретиться в кафе в присутствии третьих лиц. Беременная женщина честно признается: «Я не знаю, что от него ожидать».

Кроме того, Новосельцева вместе с ТВ-камерами пробовала поговорить и со свекровью, но та просто не открыла невестке дверь. А на базе ФК «Ростов» - сейчас на правах аренды Новосельцев играет за этот клуб, спортсмена не было. Хотя, по данным жены, сейчас он живет там.

ЧТО У КОГО БЫЛО ДО БРАКА?

В интервью «КП» Катерина призналась, что ее свадьба с Новосельцевым - это не история Золушки. До знакомства с мужем она была титулованной спортсменкой (Чемпионка Европы 2008 года, бронзовый призер чемпионата России 2013 года), у нее были свои квартира и машина. В то время как Иван, как она уверяет, жил с родителями. По сути, он же и главный кормилец в семье — отец, мать и старший брат якобы не работают, а младший еще учится.

КТО СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ?

Вступив в брак с Новосельцевым Катерина решила полностью отказаться от своей карьеры и выгодного спортивного контракта в пользу мужа. Занималась, в том числе его продвижением, общалась с болельщиками, правила интервью. По некоторым данным, доход спортсмена составляет до миллиона евро в год. Катерина говорит, что деньги сильно изменили Ивана. И он «не выдержал испытание» ими. В присутствии ее подруг высказывался: тот, кто меньше зарабатывает, достоин меньше уважения по жизни, чем он. Мог и полихачить за рулем.

После бракосочетания Катерина опубликовала это фото с хэштегом #НОВОСЕЛЬЦЕВЫ. Фото: Instagram Катерины Кейру.

КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ?

Известно, что свои чувства молодые не скрывали. Предложение будущей жене Иван сделал прямо на ростовском стадионе в присутствии болельщиков, камер и во время онлайн трансляции сразу после игры. Спортивный поединок закончился со счетом 1:0 в пользу команды, в которой играл Новосельцев. Прямо посреди поля он встал на одно колено, протянул букет роз и кольцо. В это время в Ростове-на-Дону шел сильный дождь. «Горько!» молодым кричали все футбольные болельщики, через несколько месяцев футболисты поженились.

ОНИ РАЗВОДЯТСЯ?

Сама Катерина говорит, что ее ребенок родится в законном браке и она считается законной женой своего мужа.

- Сын или дочка будут рождены в браке, вне зависимости от того, какие отношения будут у меня с мужем. Иван будет нести полную ответственность, которую он обязан нести, - рассказала она в интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».

Кроме того, беременная женщина предполагает, что Иван мог попасть под чье-то дурное влияние, например, агентов, родных или друзей, и переписанные квартиры на мать могли быть ошибкой. Она не исключает, что еще может простить Ивана. Правда, для этого ему придется постараться, чтобы доказать свою любовь.

novoseltseva_katerina Данная ситуация не вымысел и не рядовая бытовая сложность в семье!

ДОСЛОВНО

«Я люблю совершать нестандартный поступки»

- Жизнь идет, и мы должны принимать какие-то решения. Почувствовал, что пора это сделать сейчас. - Когда стадион кричит "Горько"! - это незабываемо, не так ли? - Я старался, чтобы именно так и было. Я люблю совершать нестандартный поступки. (улыбается).

(В интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сразу после предложения руки и сердца на стадионе).

Пара поженилась в 2015 году. Фото: КЕЙРУ Ола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваня, напоминаю, завтра суд»: Супруга футболиста «Зенита» Новосельцева через инстаграм позвала мужа делить имущество

- Вань, это обращение лично к тебе, - обратилась она к любимому человеку. - Я получаю некоторые комментарии такого рода, что, если не слышно вторую сторону, то я чего-то не договариваю и это не правда то, что творится в нашей семье. Поэтому я хочу сказать и напомнить, что 23 апреля состоится первое заседание (подробности)

ТОЛЬКО У НАС

«Деньги «Зенита» снесли Ивану голову»: беременная жена футболиста Новосельцева рассказала о первом за полтора месяца звонке мужа

- Он пытался сказать, мол, будто со мной кто-то работает. Мне было очень неприятно от таких слов. Я не совершала ничего из тех действий, которые совершил он - это касается не только юридических моментов, но и моральных. Мне нечего скрывать. Но в жизни Ивана часто такое бывало (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Год клялся в любви, а сам переписывал квартиры на маму»: Беременная жена игрока «Зенита» Ивана Новосельцева рассказала о скандале с мужем

- Для меня это шок. Человек, вступая со мной в отношения, не имел ничего, жил с родителями. Это не история Золушки, когда люди думают, что девушка вышла замуж за футболиста с огромными гонорарами. У Ивана не было ни машины, ни квартиры, ни громкого имени. Я же с 15 лет занималась профессиональным спортом, переехав в Москву. Строила свою жизнь сама, в том числе обеспечивала себя. И, будучи профессиональной спортсменкой, на пике карьеры ради семьи ушла из спорта, отказавшись от хорошего контракта. Это было совместное наше с Ваней решение, которое мы приняли. Мы много обсуждали этот вопрос. Я говорила ему: «Ты как мужчина понимаешь, что я бросаю свое дело ради семьи?» Он отвечал: «Конечно, я готов нести эту ношу, мы семья раз и навсегда, все вместе». У нас всегда было «мы». (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Глупо, когда у тебя есть шанс все изменить, а ты боишься»: беременная жена футболиста «Зенита» Новосельцева расскажет свою правду в «Пусть говорят»

Поклонники одной из самых красивых пар российского футбола гадают: какая черная кошка пробежала между игроком «Зенита» Иваном Новосельцевым, ныне выступающем за ФК «Ростов», и его супругой известной баскетболисткой Катериной.

В конце февраля спортсменка опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором явно видно - молодая женщина находится в интересном положении. А вот подпись под снимком заставила подписчиков задуматься. (подробности)

КСТАТИ

«Забрал даже носки, магнитики и плюшевого Микки Мауса»: жена футболиста «Зенита» Новосельцева рассказала, что муж вывез из их квартиры все вещи

Катерина продемонстрировала пустые полки шкафов и даже осиротевший ящик, в котором хранились носки супругов. Правда, одну новую пару спортсмен, вероятно, все же заботливо оставил для беременной жены. (подробности)

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

«Ваня, верни носки»: Болельщицы из Уфы поддержали беременную жену Ивана Новосельцева

Футбольные болельщицы из Уфы решили поддержать беременную супругу Ивана Новосельцева, которая на всю страну рассказала - муж, по ее версии, переписал нажитое в браке имущество на своих родственников, а из их съемной квартиры вывез даже носки и мягкую игрушку Микки Мауса. В итоге, прямо во время футбольного матча, когда на поле вышел ФК «Ростов», где на правах аренды играет Иван Новосельцев, на трибунах появился плакат: «Ваня, верни носки». (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Футболист "Ростова" сделал предложение возлюбленной на стадионе

"Горько! Горько!" - взорвался скандированием стадион. Счастливая пара целовалась под взглядами зрителей, не обращая внимания на непогоду. Важный момент в жизни Вани и Кати запечатлели десятки фото и видео камер. Таким образом, радость любящих друг друга спортсменов оказалась запечатлена в СМИ и мгновенно разлетелась по свету. (подробности)

КСТАТИ

После свадьбы с футболистом "Ростова" баскетболистка Катерина Кейру завершила спортивную карьеру

- Да, так и есть, - подтвердила баскетболистка "Комсомольской правде Ростов-на-Дону". - Иван - мой идеал мужчины, о котором можно только мечтать! Он дарит мне любовь и веру в то, что еще остались галантные мужчины, умеющие ухаживать и уважать свою вторую половинку. (подробности)

НУ И НУ!

«Вы забыли про уважение к самим себе»: беременная жена футболиста Ивана Новосельцева возмущена сотням злобных комментариев в своей адрес

- Читая комментарии, удивляюсь людям, которые забыли про уважение, наверное, в первую очередь, к самим себе! - начала свой пост Катерина. - Женщина, носящая под своим сердцем ребенка, приравнивается к чуду, которое создается на земле. Это колоссальные изменения всего тела и организма. Поэтому, именно в это время она нуждается в особой защите, бережном отношении и ощущение тепла! (подробности)