ТОП-10 неизвестных фактов о суде футболиста «Зенита» Ивана Новосельцева
Во вторник, 23 апреля, назначено первое судебное заседание, на котором супруга защитника «Зенита» Ивана Новосельцева пообещала вывести мужа на чистую воду. Беременная женщина уверена: воспользовавшись ее доверием, тот переписал всю их совместную недвижимость, купленную в браке, на свою мать. Катерина за два с половиной месяца так и не смогла услышать ни одного вразумительного ответа от спортсмена и отправилась в суд.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
В конце февраля 2019-го спортсменка опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором она в интересном положении (сейчас Катерина Новосельцева на шестом месяце беременности, - прим. автр.). Снимок хозяйка микроблога подписала так: «Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека?».
Большинство ее подписчиков решили: речь идет об измене.
- В этом плане у Вани нет греха. Но я считаю, то, что сделал и делает он, это большее предательство, - рассказала она в интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».
В ЧЕМ СУТЬ?
Оказалось, что супруга заподозрила Ивана Новосельцева в махинациях с недвижимостью. Она случайно увидела в их общем компьютере документы годичной давности, из которых ей стало ясно: вся их совместная недвижимость якобы переписана на его маму. По словам женщины, муж забыл почистить папку «Отправленные». При этом внешне ей не было понятно, что в отношениях что-то не так.
ЧТО ДЕЛЯТ?
Речь идет о нескольких квартирах в Москве, а также парковочных местах и помещении в том же доме. Своего дома у пары не было, они жили на съемных квартирах. После сдачи многоэтажки собирались делать ремонт и переезжать к рождению малыша. Женщина признается, что в свое время не придала значение тому, что Иван взял у нее генеральное согласие на покупку и оформление недвижимости, так как супруги часто были в разъездах и в нужный момент могли находится в разных городах.
- Я доверяла ему на сто процентов, в том числе в финансовых вопросах, - призналась она газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону». - Я доверила ему свою жизнь, а он предал. У нас никогда не было «это - твое, а это - мое». Всегда было «наше».
Катерина ждет ребенка. Фото: КЕЙРУ Ола.
КТО КОГО ЗАЩИЩАЕТ?
Дело будет рассматриваться в Таганском суде Москвы. Узнав о «предательстве мужа» Катерина отправилась к известной правозащитнице Екатерине Гордон. Он взялась представлять интересы российской баскетболистки в суде.
Про адвокатов Ивана пока ничего не известно, сам он хранит молчание. Никак не комментирует публично сложившуюся ситуацию и даже закрыл свой Инстаграм, добавив — так уверяет Катерина, в черный список супругу и всех ее родственников.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫЯСНИТЬ ВСЕ МЕЖДУ СОБОЙ?
Катерина пыталась это сделать у супруга в день их последней встречи - 14 февраля. Но тот с криками: «Не подходи, я боюсь тебя. Ты меня побьешь!» чуть ли не сбежал из дома.
Позже баскетболистка обнаружила, что Иван вынес все свои вещи, забрав даже носки и Микки Мауса, которого они купили в поездке. Жене он оставил одну пару носков и мышонка-девочку. Обе игрушки стояли на полке в их съемной столичной квартире.
- Он поставил меня в вынужденное положение: обращаться за помощью к общественности, потому что он не несет ответственности как муж и как отец будущего ребенка - ни моральной, ни материальной. Человека просто нет, - сказала Новосельцева в интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».
Несколько лет назад футболист сделал предложение возлюбленной прямо на стадионе. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов".
КАК МОЖНО НЕ НАЙТИ СОБСТВЕННОГО МУЖА?
Этот вопрос задают многие. Иван всего лишь раз выходил на связь после большого интервью Катерины газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону». Однако от встречи тет-а-тет она отказалась, предложив встретиться в кафе в присутствии третьих лиц. Беременная женщина честно признается: «Я не знаю, что от него ожидать».
Кроме того, Новосельцева вместе с ТВ-камерами пробовала поговорить и со свекровью, но та просто не открыла невестке дверь. А на базе ФК «Ростов» - сейчас на правах аренды Новосельцев играет за этот клуб, спортсмена не было. Хотя, по данным жены, сейчас он живет там.
ЧТО У КОГО БЫЛО ДО БРАКА?
В интервью «КП» Катерина призналась, что ее свадьба с Новосельцевым - это не история Золушки. До знакомства с мужем она была титулованной спортсменкой (Чемпионка Европы 2008 года, бронзовый призер чемпионата России 2013 года), у нее были свои квартира и машина. В то время как Иван, как она уверяет, жил с родителями. По сути, он же и главный кормилец в семье — отец, мать и старший брат якобы не работают, а младший еще учится.
КТО СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ?
Вступив в брак с Новосельцевым Катерина решила полностью отказаться от своей карьеры и выгодного спортивного контракта в пользу мужа. Занималась, в том числе его продвижением, общалась с болельщиками, правила интервью. По некоторым данным, доход спортсмена составляет до миллиона евро в год. Катерина говорит, что деньги сильно изменили Ивана. И он «не выдержал испытание» ими. В присутствии ее подруг высказывался: тот, кто меньше зарабатывает, достоин меньше уважения по жизни, чем он. Мог и полихачить за рулем.
После бракосочетания Катерина опубликовала это фото с хэштегом #НОВОСЕЛЬЦЕВЫ. Фото: Instagram Катерины Кейру.
КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ?
Известно, что свои чувства молодые не скрывали. Предложение будущей жене Иван сделал прямо на ростовском стадионе в присутствии болельщиков, камер и во время онлайн трансляции сразу после игры. Спортивный поединок закончился со счетом 1:0 в пользу команды, в которой играл Новосельцев. Прямо посреди поля он встал на одно колено, протянул букет роз и кольцо. В это время в Ростове-на-Дону шел сильный дождь. «Горько!» молодым кричали все футбольные болельщики, через несколько месяцев футболисты поженились.
ОНИ РАЗВОДЯТСЯ?
Сама Катерина говорит, что ее ребенок родится в законном браке и она считается законной женой своего мужа.
- Сын или дочка будут рождены в браке, вне зависимости от того, какие отношения будут у меня с мужем. Иван будет нести полную ответственность, которую он обязан нести, - рассказала она в интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».
Кроме того, беременная женщина предполагает, что Иван мог попасть под чье-то дурное влияние, например, агентов, родных или друзей, и переписанные квартиры на мать могли быть ошибкой. Она не исключает, что еще может простить Ивана. Правда, для этого ему придется постараться, чтобы доказать свою любовь.
ДОСЛОВНО
«Я люблю совершать нестандартный поступки»
- Жизнь идет, и мы должны принимать какие-то решения. Почувствовал, что пора это сделать сейчас. - Когда стадион кричит "Горько"! - это незабываемо, не так ли? - Я старался, чтобы именно так и было. Я люблю совершать нестандартный поступки. (улыбается).
(В интервью газете «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сразу после предложения руки и сердца на стадионе).
Пара поженилась в 2015 году. Фото: КЕЙРУ Ола.
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ТОП-10 неизвестных фактов о суде футболиста «Зенита» Ивана Новосельцева
ИСТОЧНИК KP.RU