«Ваня, напоминаю, завтра суд»: Супруга футболиста «Зенита» Новосельцева через инстаграм позвала мужа делить имущество

Во вторник, 23 апреля, назначен суд, в котором Катерина Новосельцева совместно со своим звездным адвокатом Екатериной Гордон обещает вывести на чистую воду футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева (он на правах аренды играет в ФК «Ростов», - прим. автр.). и чем ближе к дате, тем страсти накаляются все больше и больше. На этот раз супруга спортсмена, она находится на шестом месяце беременности, записала видеообращение к мужу. Видео она подписала так: "Данная ситуация не вымысел и не рядовая бытовая сложность в семье! Для меня все очень серьезно и я отстаиваю свои права и знаю, что правда за мной!".

- Вань, это обращение лично к тебе, - обратилась она к любимому человеку. - Я получаю некоторые комментарии такого рода, что, если не слышно вторую сторону, то я чего-то не договариваю и это не правда то, что творится в нашей семье. Поэтому я хочу сказать и напомнить, что 23 апреля состоится первое заседание в Таганском суде Москвы, куда ты можешь прийти. Если ты не совершал никаких неправомерных действий по отношению к своей семье, то ты не побоишься и высказать свою сторону, и лично присутствовать на этом заседании. Я заявляю о том, что я буду там, так как мне нечего скрывать.

novoseltseva_katerina Данная ситуация не вымысел и не рядовая бытовая сложность в семье!

Поклонники Катерины явно настроены воинственно.

- Как можно так издеваться на беременной женщиной? Катя, хотя вы держитесь, но я прямо чувствую как он доводит вас! - написала одна из них.

- Боже бедная женщина! Это ж надо так себя изводить будучи в таком положении! Может это кому-то станет уроком, я про вас, мужчины!!! А вам, Катя, желаю как можно скорее сердцем эту ситуацию отпустить! - поддержала ее другая.

- Катя!!! Желаю вам найти настоящего мужчину!!! Это тихий ужас то, что сейчас происходит... Терпения, мудрости, любви! Берегите себя и малыша, - пишет третья.

Счастливые Иван и ЕкатеринаФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Но были и такие комментарии: «А зачем выставлять подобное на публику?» и «Не придет он. Адвокатов отправит».

Были и те, кто до сих пор верит, что любовь победит все трудности:

- Вы очень красивая с Иваном пара. И хочется пожелать Вам, чтоб в суде вы не просто нашли компромиссы, а воссоединились как семья, - пожелала одна из подписчиц Катерины.

novoseltseva_katerina У меня есть к вам предложение! Фото: @olacarew

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