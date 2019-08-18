«Ненужные вопросы»: Дмитрий Тарасов рассказал о ревности ростовской жены

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-18T14:20:48+03:00

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Известный футболист Дмитрий Тарасов пожаловался, что излишнее внимание общественности вносит смуту семейную жизнь. 32-летний спортсмен признался, что его 25-летняя жена - Анастасия Костенко - стала задавать множество ненужных вопросов, сообщает «Чемпионат.com»

kostenko.94 Супруги много путешествуют

Футболист Дмитрий Тарасов почти два года в браке с Анастасией Костенко. Вместе пара воспитывает дочь Милану. В последнее время в отношениях пары не все гладко. Ростовская красавиц стала слушать слухи о том, что спортсмен не прочь развлечься «на стороне».

kostenko.94 Пара вместе почти два года

- Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать, - признался Дмитрий Тарасов.

kostenko.94 Анастасия Костенко запретила мужу общаться с подругами

Из-за ревности супруги ему даже пришлось отказаться от общения с некоторыми подругами. Но Дмитрий Тарасов считает себя счастливым человеком, ведь Костенко всегда поддерживает его в трудные минуты.

kostenko.94 Дмитрий Тарасов и Анастасия на Мальдивах

Недавно футболист рассказал об интимных отношениях с женой. Спортсмен признался, что у них есть специальная красная комната, где хранятся плетки, маски и костюмы.

ИСТОЧНИК KP.RU