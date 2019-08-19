Под Ростовом автомобилисты трижды переехали велосипедиста
На донской трассе велосипедиста переехали три автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздним вечером 17 августа на трассе Азов — Староминская.
По предварительной информации, 34-летний водитель «Фольксвагена Тигуана» совершил наезд на 40-летнего велосипедиста. После этого пострадавшего переехали иномарки «Шевроле Авео» и «СангЙонг».
- От полученных травм мужчина погиб на месте аварии, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Стоит отметить, что аварии на донских дорогах с участие велосипедистов происходят не часто. Как правило, главной причиной ДТП становится нарушение правил дорожного движения водителями двухколесного транспорта.
Напомним, в Таганроге иномарка сбила велосипедиста. Пострадавший 73-летний велосипедист с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, личность водителя установили.
ИСТОЧНИК KP.RU