Под Ростовом автомобилисты трижды переехали велосипедиста

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-19T17:48:57+03:00

Велосипедиста не заметили в темноте. Фото: УГИБДД по Тюменской области

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

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На донской трассе велосипедиста переехали три автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздним вечером 17 августа на трассе Азов — Староминская.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Фольксвагена Тигуана» совершил наезд на 40-летнего велосипедиста. После этого пострадавшего переехали иномарки «Шевроле Авео» и «СангЙонг».

- От полученных травм мужчина погиб на месте аварии, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Стоит отметить, что аварии на донских дорогах с участие велосипедистов происходят не часто. Как правило, главной причиной ДТП становится нарушение правил дорожного движения водителями двухколесного транспорта.

Напомним, в Таганроге иномарка сбила велосипедиста. Пострадавший 73-летний велосипедист с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, личность водителя установили.

ИСТОЧНИК KP.RU