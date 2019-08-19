2019-08-19T18:05:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в Пролетарском районе из-за ремонта

Автомобилистам придется искать альтернативный маршрут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Работы завершатся в конце октябряРаботы завершатся в конце октябряФото: Олег УКЛАДОВ
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В донской столице ограничат движение автомобилей и общественного транспорта в Пролетарском районе. Как сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения города, запрет будет действовать с 9 сентября по 20 ноября.

Движение автомобилей ограничат на улице 39-я Линия. Водители не смогут проехать на участке от улицы Сарьяна до улицы Богданова. В течение почти трех месяцев автомобилистам придется искать альтернативный маршрут.

- Запрет связан с реконструкцией проезжей части по улице 39-я Линия, - отметили в ведомстве.

Напомним, перекресток Буденновского с Московской в зоне трамвайной развязки перекроют во вторник, 20 августа. В течение двух месяцев будут действовать ограничения. Работы выполнят до 30 октября. На этом участке дорожники будут закрывать по одной полосе поочередно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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