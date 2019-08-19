2019-08-19T18:11:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону бастующим морякам судна Vostok выплатили зарплату

Члены экипажа получили все деньги
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Судно прибыло в Ростов-на-Дону из Измира. Фото: marinetraffic.com/deniz sedefСудно прибыло в Ростов-на-Дону из Измира. Фото: marinetraffic.com/deniz sedef
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Члены экипажа грузового судна Vostok (флаг Того), которое больше месяца стояло в Ростове-на-Дону, получили всю задолженность по заработной плате (более 71 000 долларов). Об этом сообщил российский союз моряков. На данный момент забастовка прекращена, члены экипажа передали дела прибывшей смене.

Напомним, Vostok стоял в порту с 20 июня, где его задержал государственный портовый контроль. В составе экипажа находились 10 россиян и одна гражданка Украины.

- Уставшие от обещаний работодателя погасить долг 12 августа члены команды провели профсоюзное собрание и начали акцию протеста, - говорится в официальном сообщении профсоюза моряков. - Она заключалась в выполнении минимума работ на Vostok, связанных с обеспечением жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания. Действия и требования экипажа полностью поддержал Российский профсоюз моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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