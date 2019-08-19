Футболист ФК «Ростов» Александр Зуев получил в глаз во время матча с «Уфой»

СЕГОДНЯ 18:25 2019-08-19T18:35:56+03:00

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Игра шестого тура чемпионата России матча "Уфа"-"Ростов" обернулась не только поражением желто-синих, но и травмой донского игрока, сообщает пресс-служба клуба.

Во втором тайме на 47-ой минуте матча ростовский футболист Александр Зуев попал под удар соперника.

- Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене, - рассказывает игрок. - Я удивился, когда главный арбитр Евгений Турбин подошел и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод.

Футболист ФК «Ростов» отмечает, что хочет извиниться перед судьей за то, что долго лежал на поле, чем доставил неудобства главному арбитру игры Евгению Турбину.

ИСТОЧНИК KP.RU