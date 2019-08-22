В Аксае задержали мужчину, который 15 лет назад убил племянника табуреткой

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-22T10:30:58+03:00

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В Аксае задержали мужчину, который скрывался от следствия 15 лет. Как сообщил региональный следком, в 2004 году (в ночь с 1 на 2 января) он крупно повздорил со своим 25-летним племянником.

- В ходе ссоры нанес множественные удары табуретом по голове и телу, после чего с места преступления скрылся, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Потерпевший был доставлен в больницу, где в тот же день от причиненных ему телесных повреждения скончался.

Все эти годы он скрывался в Украине и Волгоградской области, а задержали его, когда он приехал к родным в Аксай.

Напомним, месяц назад задержали пенсионера, который скрывался от следствия 40 лет. Еще в 1979 году он зарезал сторожа.

ИСТОЧНИК KP.RU