Крутая девчонка! Виктория Лопырева показала безупречную фигуру в нежном купальнике

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-22T10:56:24+03:00

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Роковая блондинка Виктория Лопырева вместе с возлюбленным и сыном наслаждается отдыхом в Турции, куда, судя по всему, вывезла целый чемодан купальников. На радость фанатов красавица из Ростова и посол ЧМ-2018 постит снимки в бикини, меняя один купальник за другим. Общаясь в инстаграме с поклонниками (те засыпали ее комплиментами), она пообещала, что скоро напишет о том, как приходила в форму после рождения первенца.

Напомним, в феврале блондинка впервые стала мамой, оформлять отношения с возлюбленным она не спешит (либо информацию тщательно скрывает от прессы). Судя по снимкам, пара постоянно вместе и они счастливы вопреки разговорам, пересудам и пророчествам диванных экспертов, которые считают, что если бизнесмен ушел от первой жены, то скоро бросит и Викторию.

lopyrevavika I came...I saw...I stayed and stayed and stayed... V @dmarisbay

В одном из своих интервью красавица так прокомментировала свое отношение к возлюбленному Игорю Булатову: "Это такое сильное чувство, что ему невозможно было сопротивляться."

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Виктория Лопырева подтвердила, что отдыхает в Майами с отцом своего ребенка

Накануне прессе стало известно имя отца ребенка Виктории Лопыревой - это бизнесмен Игорь Булатов, ранее женатый на дочери владельца компании «Ташир». Евгения Вячеславова, представительница господина Булатова подтвердила, что пара рассталась уже довольно давно, однако по каким-то причинам не распространялась об этом, что и вызвало волну различных слухов. Сейчас Игорь Булатов находится в Майями со своей возлюбленной Викторией Лопыревой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU