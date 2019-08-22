2019-08-22T10:56:24+03:00
Общество

Крутая девчонка! Виктория Лопырева показала безупречную фигуру в нежном купальнике

Поклонники в восторге от красавицы из Ростова-на-Дону
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Виктория Лопырева в прекрасной форме! Фото: lopyrevavikaВиктория Лопырева в прекрасной форме! Фото: lopyrevavika
Изменить размер текста:

Роковая блондинка Виктория Лопырева вместе с возлюбленным и сыном наслаждается отдыхом в Турции, куда, судя по всему, вывезла целый чемодан купальников. На радость фанатов красавица из Ростова и посол ЧМ-2018 постит снимки в бикини, меняя один купальник за другим. Общаясь в инстаграме с поклонниками (те засыпали ее комплиментами), она пообещала, что скоро напишет о том, как приходила в форму после рождения первенца.

Напомним, в феврале блондинка впервые стала мамой, оформлять отношения с возлюбленным она не спешит (либо информацию тщательно скрывает от прессы). Судя по снимкам, пара постоянно вместе и они счастливы вопреки разговорам, пересудам и пророчествам диванных экспертов, которые считают, что если бизнесмен ушел от первой жены, то скоро бросит и Викторию.

lopyrevavikalopyrevavika
I came...I saw...I stayed and stayed and stayed... V @dmarisbay
23220 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В одном из своих интервью красавица так прокомментировала свое отношение к возлюбленному Игорю Булатову: "Это такое сильное чувство, что ему невозможно было сопротивляться."

lopyrevavikalopyrevavika
lopyrevavika
40526 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В ТЕМУ

Виктория Лопырева подтвердила, что отдыхает в Майами с отцом своего ребенка

Накануне прессе стало известно имя отца ребенка Виктории Лопыревой - это бизнесмен Игорь Булатов, ранее женатый на дочери владельца компании «Ташир». Евгения Вячеславова, представительница господина Булатова подтвердила, что пара рассталась уже довольно давно, однако по каким-то причинам не распространялась об этом, что и вызвало волну различных слухов. Сейчас Игорь Булатов находится в Майями со своей возлюбленной Викторией Лопыревой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как выбрать хорошее жилье без посредников: в Ростове пройдет «Тур по новостройкам»
Ставка еще ниже: ВТБ упростил оформление «Ипотеки с господдержкой»
В Аксае задержали мужчину, который 15 лет назад убил племянника табуреткой
Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед экс-тренером Крубаном Бердыевым
На ростовском вокзале хулиган избил двух полицейских
В Ростовской области на покупку коммунальной техники власти потратят 353 миллиона рублей
Муж ростовской модели Анастасии Костенко намерен взыскать у «Локомотива» 12 тысяч евро
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростовчанка Виктория Лопырева в переходах призывает людей к вежливости в общественном транспорте
Любовь и смерть родственников: ростовские власти назвали причины суицидальных мыслей у школьников
В Ростовской области к восьми годам приговорили бывшего начальника таможенного поста за взятку в 1,5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Представитель РФС нашел ошибку судьи в матче ФК «Ростов» с «Уфой»
Заявление на выплату пенсий онлайн: ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис для клиентов
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019: где и когда
В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников
В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта из-за концерта «Ленинграда»
Беременную женщину из Ростовской области осудили за попытку убийства отчима топором
В Ростове-на-Дону пройдет карнавал в День города
В аптеке Ростова-на-Дону продавали запрещенные лекарства
Спасатели выручили ростовчанку весом в 200 килограмм
Посадку штурмовиков Су-25СМ3 рядом с трассой М-4 в Ростовской области сняли на видео
Ростовская АЭС: подготовка руководителей предприятия выходит на новый качественный уровень