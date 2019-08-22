2019-08-22T17:32:18+03:00
Происшествия

Били ногами: в Ростове-на-Дону хулиганы испортили четыре иномарки

Полиция начала проверку
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
На дверях авто - большая вмятина. Фото: соцсетиНа дверях авто - большая вмятина. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 22 августа, автовладельцев, проживающих на улице Магнитогорская, ждал неприятный сюрприз – их машины оказались изрядно покорежены.

Об этом в социальных сетях рассказал один из владельцев машин. По словам мужчины, четыре иномарки испортили хулиганы. Парни били ногами по дверям, в результате чего на автомобилях остались вмятины.

Подписчики паблика, в котором появилось сообщение, отметили, что в последнее время в донской столице стали слишком часто происходить подобные ситуации. А автокражи происходят вообще каждый день.

Хозяева испорченных машин написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове на улице Таганрогской приглашенные на свадьбу открыли стрельбу
Под Ростовом взяли банду грабителей в масках
В Ростовской области мужчина, угрожая пожилым супругам, похитил у них 320 тысяч рублей
В Таганроге пройдет забег «IT-Run 2019» ЮФУ
"Бред какой-то!": Подписчики экс-участницы "Дома-2" Марины Мексики попросили ее не умничать
«Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за жары объявлен режим повышенной готовности экстренных служб
Жительница Ростовской области семь лет получала пособие на умершего сына
Крутая девчонка! Виктория Лопырева показала безупречную фигуру в нежном купальнике
Как выбрать хорошее жилье без посредников: в Ростове пройдет «Тур по новостройкам»
Ставка еще ниже: ВТБ упростил оформление «Ипотеки с господдержкой»
В Аксае задержали мужчину, который 15 лет назад убил племянника табуреткой
Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед экс-тренером Крубаном Бердыевым