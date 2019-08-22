Били ногами: в Ростове-на-Дону хулиганы испортили четыре иномарки

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-22T17:32:18+03:00

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Сегодня утром, 22 августа, автовладельцев, проживающих на улице Магнитогорская, ждал неприятный сюрприз – их машины оказались изрядно покорежены.

Об этом в социальных сетях рассказал один из владельцев машин. По словам мужчины, четыре иномарки испортили хулиганы. Парни били ногами по дверям, в результате чего на автомобилях остались вмятины.

Подписчики паблика, в котором появилось сообщение, отметили, что в последнее время в донской столице стали слишком часто происходить подобные ситуации. А автокражи происходят вообще каждый день.

Хозяева испорченных машин написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU