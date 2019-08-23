В день матча «Ростов»–«Рубин» изменится схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-23T11:52:43+03:00

Изменения будут действовать в течение нескольких часов Фото: Архив "КП"

Два автобуса поедут по сокращенному маршруту

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В воскресенье, 25 августа, в донской столице на несколько часов изменится схема движения автобусов №№ 39 и 76 из-за проведения футбольного матча «Ростов»-«Рубин».

Проезд транспорта ограничат возле стадиона «Ростов-Арена». В связи с этим автобусы № 76 будут двигаться по укороченной схеме в день проведения матча. Изменения вступят в силу с 17:00 до 23:30. Конечной остановкой общественного транспорта станет «Городской пляж».

- На автобусном маршруте № 39 для пассажиров выделят два дополнительных графика, - рассказали в ростовской мэрии.

Автобусы также будут двигаться по городу по укороченному маршруту до остановки «Городской пляж».

Сам матч «Ростов»-«Рубин» на главном стадионе донской столицы стартует в 19:00. Организаторы советуют футбольным фанатам приезжать на игру немного раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU