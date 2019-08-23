В день матча «Ростов»–«Рубин» изменится схема движения транспорта
В воскресенье, 25 августа, в донской столице на несколько часов изменится схема движения автобусов №№ 39 и 76 из-за проведения футбольного матча «Ростов»-«Рубин».
Проезд транспорта ограничат возле стадиона «Ростов-Арена». В связи с этим автобусы № 76 будут двигаться по укороченной схеме в день проведения матча. Изменения вступят в силу с 17:00 до 23:30. Конечной остановкой общественного транспорта станет «Городской пляж».
- На автобусном маршруте № 39 для пассажиров выделят два дополнительных графика, - рассказали в ростовской мэрии.
Автобусы также будут двигаться по городу по укороченному маршруту до остановки «Городской пляж».
Сам матч «Ростов»-«Рубин» на главном стадионе донской столицы стартует в 19:00. Организаторы советуют футбольным фанатам приезжать на игру немного раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU