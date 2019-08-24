2019-08-24T11:24:47+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в аварии на Западном мосту

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В пятницу, 23 августа, в Ростове-на-Дону произошла авария, в которой пострадали два человека. Как сообщили в областной автоинспекции, по предварительным данным, ДТП спровоцировал 37-летний водитель «Форда», который, не справившись с управлением, выскочил на встречку, где столкнулся с «Патриотом».

- Пострадали водитель и пассажир «Форда», - пояснили в УГИБДД Ростовской области. - По факту проводится проверка.

В социальных сетях уже появились снимки последствий аварии. В комментариях жители призывают участников движения быть благоразумными, не гонять и помнить, что «жизнь очень хрупкая штука». По словам очевидцев, из-за аварии на Всесоюзной возникла большая пробка, автомобилисты простояли в ней больше двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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