2019-08-24T14:34:08+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на рынке «Уют» сгорела шашлычная

В социальных сетях уже появилось видео очевидцев пожара
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В субботу, 24 августа, в Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на рынке «Уют», где загорелось здание шашлычной.

- В 12:40 поступило сообщение о возгорании кровли одноэтажного магазина, расположенного на улице Курчатова, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В 13:19 огонь локализовали, в 13:35 полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.

Пожар на 2-м Посёлке 24.8.2019 Ростов-на-Дону Главный.Важные ссылки: Прислать новость в WhatsApp https://api.whatsapp.com/send?phone=79286262017 Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram www.intg.me/rostovnadonuvk Ростов Главный в ВК www.vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ www.facebook.com/rostovnadonu161 Чат Ростова в Telegram www.intg.me/rostovnadonuchat

В социальных сетях уже появилось видео и снимки очевидцев, которые рассказали, что зданию теперь требуется капитальный ремонт, а то, что не сгорело, залито водой. Ростовчане приносят соболезнование владельцам и радуются, что никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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