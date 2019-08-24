Донские поисковики нашли медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-24T18:01:33+03:00

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На востоке Ростовской области, где проходила оборонительная линия немцев во время Великой Отечественной войны, поисковики обнаружили останки солдат и медаль «За отвагу».

- Нам еще предстоит выяснить судьбу ее владельца, - говорится в сообщении поискового движения «Миус фронт». - Пока же мы знаем что в немецкой траншее, где нашли эту главную солдатскую награду, шел страшный бой. Пехота Красной армии готовила гранаты чтобы отразить контратаку немецких гренадеров. Враг забрасывал красноармейцев минами и снарядами, но они стояли насмерть. По окопу лежали вповалку и раненные и убитые. Среди них сжимал в закопченных руках свой ППШ и владелец медали.

Волонтеры планируют, узнав по номеру награды имя героя, начать поиски его родных.

mius_front Тяжёлое видео.только что нашли ещё одного Советского солдата.

Напомним, Миус-фронт - оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны, который был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной армии на Миус-фронте составили около 150 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU