Донские поисковики нашли медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны
На востоке Ростовской области, где проходила оборонительная линия немцев во время Великой Отечественной войны, поисковики обнаружили останки солдат и медаль «За отвагу».
- Нам еще предстоит выяснить судьбу ее владельца, - говорится в сообщении поискового движения «Миус фронт». - Пока же мы знаем что в немецкой траншее, где нашли эту главную солдатскую награду, шел страшный бой. Пехота Красной армии готовила гранаты чтобы отразить контратаку немецких гренадеров. Враг забрасывал красноармейцев минами и снарядами, но они стояли насмерть. По окопу лежали вповалку и раненные и убитые. Среди них сжимал в закопченных руках свой ППШ и владелец медали.
Волонтеры планируют, узнав по номеру награды имя героя, начать поиски его родных.
Напомним, Миус-фронт - оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны, который был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной армии на Миус-фронте составили около 150 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU