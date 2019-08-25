Матч «Ростов»-«Рубин» бесплатно посетят 400 мальчишек и девчонок

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-25T18:11:26+03:00

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В рамках акции «На футбол вместе» порядка 400 мальчишек и девчонок бесплатно посетят матч «Ростов»-«Рубин». Билеты получили юные ростовчане из приемных семей, ребята, состоящие на учете комиссий по делам несовершеннолетних, а также дети с ограничениями по здоровью и активисты районных Советов молодежи.

- Акция проводится не первый раз, - пояснили в администрации. - На «Ростов-Арене» уже побывали более тысячи воспитанников детских спортивных школ города. Главная цель проекта - дать возможность детям реализовать свою мечту и бесплатно побывать на матчах известной команды. Это не только футбол, но и возможность приобщиться к спортивной жизни города.

Напомним, футбольный матч с участием команд премьер-лиги между ФК «Ростов» и ФК «Рубин» (Казань) начнется 25 августа в 19:00 на стадионе на левом берегу Дона.

ИСТОЧНИК KP.RU