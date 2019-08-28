В Таганроге домушник украл шатер и водонепроницаемый комбинезон, чтобы отправиться на рыбалку

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-28T17:20:47+03:00

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Полицейские Таганрога раскрыли кражу с территории садового домика. Как рассказали в правоохранительных органов, к ним с заявлением обратилась местная жительница, которая приехала отдохнуть на дачу, а обнаружила следы пребывания чужого человека и пропажу вещей. Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа, которой удалось вычислить подозреваемого.

- Злоумышленник целенаправленно приехал Таганрог для совершения преступления, выбрал на одной из улиц дом, в котором отсутствовали хозяева, - пояснили в полиции. - Внутрь проник окно, украл рыболовный комбинезон, охотничий костюм и шатер. Эти вещи он хотел использовать.

В отношении мужчины возбуждено уголовного дело, грозит ему до пяти лет лишения свободы. А украденное уже вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU