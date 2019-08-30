На Дону мужчина через окно проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом в шею
В Азове Ростовской области местная женщина подверглась нападению в собственном доме. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП произошло 27 августа в час ночи. Злоумышленник разбил окно в квартире, расположенной на улице Измайлова и пробрался внутрь.
По всей видимости, мужчина думал, что в квартире никого нет, но он ошибся.
Столкнувшись с пожилой хозяйкой, подозреваемый достал нож и дважды ударил им в шею пенсионерку, после чего скрылся.
Соседи вызвали полицию и скорую помощь.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, личность подозреваемого установлена. Им оказался сосед потерпевшей. 45-летний мужчина был уже ранее судим за «Кражу».
Сейчас он задержан. По данному факту ведется проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU