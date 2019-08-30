2019-08-30T11:13:55+03:00
Происшествия

На Дону мужчина через окно проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом в шею

Полиция начала проверку
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Полиция начала проверку по факту случившегосяПолиция начала проверку по факту случившегосяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Азове Ростовской области местная женщина подверглась нападению в собственном доме. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП произошло 27 августа в час ночи. Злоумышленник разбил окно в квартире, расположенной на улице Измайлова и пробрался внутрь.

По всей видимости, мужчина думал, что в квартире никого нет, но он ошибся.

Столкнувшись с пожилой хозяйкой, подозреваемый достал нож и дважды ударил им в шею пенсионерку, после чего скрылся.

Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, личность подозреваемого установлена. Им оказался сосед потерпевшей. 45-летний мужчина был уже ранее судим за «Кражу».

Сейчас он задержан. По данному факту ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области директор социально-реабилитационного центра присвоила себе премии подчиненных
Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019
В Таганроге три дня будут перебои с водой
В Ростове-на-Дону мужчина девять лет насиловал падчерицу
ФК «Ростов» разрешили регистрировать новых футболистов
В Ростове-на-Дону на охрану во время концерта Сергея Шнурова потратят 3 миллиона рублей
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону началась реконструкция
В Ростове-на-Дону водителя зажало в искореженной легковушке после столкновения с грузовиком
«Ростелеком» в Таганроге поддержал фестиваль по случаю Дня рождения Фаины Раневской
В Ростовской области загорелся заброшенный мусорный полигон
Поезд сбил мужчину в Ростовской области
Экс-министр строительства Ростовской области останется под домашним арестом до конца сентября
Четыре жителя Ростовской области отравились грибами
Новый сервис «Ростелеком Налоги» поможет получить налоговый вычет
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 29 августа-6 сентября 2019: где и когда
Полузащитник ФК «Ростов» Саид Эззатоллахи перешел в бельгийский клуб
В Ростове-на-Дону к новому кладбищу запустят до 10 автобусов
Сотни жителей ростовского микрорайона остались без воды из-за аварии