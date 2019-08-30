В Ростовской области директор социально-реабилитационного центра присвоила себе премии подчиненных

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-30T11:58:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководителя социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в станице Егорлыкской обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая почти год присваивала себе часть премий подчиненных. Она сообщила четырем сотрудницам центрам, что те должны ей деньги якобы на нужды учреждения. Три женщины передали директору 80 тысяч рублей , которые подозреваемая потратила на себя.

- При получении от четвертого потерпевшего ещё 25 тысяч рублей действия обвиняемой были пресечены оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области, - сообщила старший помощник руководителя СК СУ по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU