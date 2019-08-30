Аэропорту Ростова-на-Дону отдали Ту-134 в качестве тренажера для спасателей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-30T13:36:47+03:00

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В аэропорт Платов прибыл самолет Ту-134, который теперь будет использоваться в качестве тренажера для служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и наземного обслуживания. Он станет место проведения учений, которые будут максимально приближены к реальным.

- Ту-134, совершивший свой последний рейс из Новосибирска, был построен в сентябре 1984 года, - рассказали в аэропорту. - В начале «нулевых» модификацию борта изменили на Ту-134А-3М, особенностью которой является ВИП-салон. Теперь «карьера» машины, прослужившей 35 лет в небе, продолжится на земле.

Напомним, аэропорт Платов был открыт в декабре 2017 года в Аксайском районе, после чего закрылся старый - на проспекте Шолохова.

ИСТОЧНИК KP.RU