Главным режиссером музтеатра Ростова-на-Дону назначили Павла Сорокина

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-30T13:57:03+03:00

Он служит в театре с 2012 года

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Музыкальный театр Ростова-на-Дону сообщил о кадровой перестановке. С нового сезона главным режиссером становится Павел Сорокин. Выпускник академии театрального искусства служит здесь последние семь лет - с 2012 года, поставил около 20 спектаклей на Большой и Камерной сценах.

- Активно участвует в масштабных театральных конкурсах и проектах, - говорится на сайте музыкального театра. - Дважды становился лауреатом международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера», проходившем в Москве в 2013 и 2015 годах. Лауреат III Международного конкурса молодых оперных певцов и режиссеров имени П. И Словцов.

Известно, что также Павел Сорокин преподает в Ростовской консерватории.

ИСТОЧНИК KP.RU