Земельные участки у пострадавших от страшного пожара вблизи Театральной площади выкупят по рыночной цене

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-30T18:26:56+03:00

На месте сгоревшего квартала пообещали не стоить высотки, а создать парковый спуск к Дону

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Власти Ростова-на-Дону будут изымать у собственников земельные участки, на которых стояли до 21 августа 2017 года жилые дома, сгоревшие во время страшного пожара, уничтожившего целый квартал южнее Театральной площади, чтобы впоследствии создать там эспланаду – парковый спуск – к реке.

- Все собственники этих земель, включая тех, кому уже оказана материальная помощь за утраченное жилье, получат компенсацию за изъятые участки, - сообщили в мэрии. - Сумму компенсации, в соответствии с рыночной стоимостью, определят независимые оценщики.

К слову, как заверил замглавы администрации Ростова-на-Дону по строительству Андрей Дикун, к настоящему времени все пострадавшие, обратившиеся за помощью и предоставившие необходимые подтверждающие документы, выплаты уже получили.

Всего обратились 460 человек, или 214 пострадавших семей, из которых компенсации были 390 погорельцам (180 семей) – на приобретение нового жилья взамен утраченного. При этом семидесяти одному заявителю в выплатах отказали, мотивировав это тем, что у них имелось в собственности другое жилье, площадь которого превышает соцнорму.

Кстати, почти сотне погорельцев пришлось подтверждать факт своего проживания в уничтоженном огнем квартале до пожара в судебном порядке: их иски рассмотрены положительно, и они тоже получили компенсацию.

Что касается будущего сгоревшей территории, то сейчас разрабатывается проектная документация по его обустройству. В частности, там планируется создание «линейного объекта», включающего магистральные дороги и дорожные развязки: две вертикальные дороги, например, построят от Закруткина до Береговой, плюс через них пройдут еще две пересекающие их горизонтальные, с кольцевыми развязками.

Проектировано, как заявлено, будет завершено к середине 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU