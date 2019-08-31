На трассе под Таганрогом в аварии погиб человек

СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-31T07:33:32+03:00

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В Ростовской области, на 28 километре автодороги Ростов-Таганрог, вечером 29 августа произошла серьезная авария. Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, водитель автомобиля «Хендай акцент» врезался в припаркованный на обочине неисправный грузовик.

- В результате столкновения 35-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Среди пострадавших – двое детей возрастом 11 и 9 лет. Полиция выясняет все детали дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU