2019-08-31T12:31:25+03:00
Общество

Ростовчане раскритиковали дырявую маршрутку

Ростовчане выложили снимки транспорта с дырой в полу в сеть
Мария ШАБАНОВА
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Через дыру в полу видна земля. Автор:соцсетиЧерез дыру в полу видна земля. Автор:соцсети
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Сегодня, 31 августа, в городском паблике появился пост о том, что по маршруту 85А курсирует дырявый транспорт. Пост об этом разместила пассажирка маршрутки. В подтверждении своих слов женщины опубликовала фото дырявого пола городского транспорта.

Все поручни в маршрутке - ржавые. Автор: соцсети

Все поручни в маршрутке - ржавые. Автор: соцсети

- За что и на основании чего я должна отдавать 26 рублей?! Вот в таком состоянии находится маршрут №85А! Дыры в полу, все ржавое, разодранные чехлы на сиденьях, исписанные маркером стены и, конечно, сантиметр пыли везде, ведь вода для мытья транспорта - непозволительная роскошь! Сколько бы люди не жаловались на эти убитые каунти, всем плевать, - написала в паблике возмущенная женщина.

В конце гневного поста она добавила, что просто зла уже не хватает «на этот беспредел смотреть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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