В Ростовской области задержали серийного угонщика автомобилей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-31T13:41:18+03:00

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В Новошахтинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии автокраж. 23-летний мужчина, уже судимый за кражу, «специализировался» на отечественных автомобилях.

Он вскрывал замки в гаражах и совершал угоны транспортных средств у частных домов. Злоумышленник катался по улицам на чужих авто, а затем бросал их.

- В настоящий момент сотрудники полиции установили три эпизода преступной деятельности гражданина, автомобили возвращены законным владельцам. Стражи порядка также установили причастность

злоумышленника к краже магнитолы одного из угнанных автомобилей. Тем самым подозреваемый причинил ущерб владельцу на сумму около 69 тысяч

рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Мужчине избрана мера пресечения в виде

подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU