В Ростовской области задержали серийного угонщика автомобилей
В Новошахтинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии автокраж. 23-летний мужчина, уже судимый за кражу, «специализировался» на отечественных автомобилях.
Он вскрывал замки в гаражах и совершал угоны транспортных средств у частных домов. Злоумышленник катался по улицам на чужих авто, а затем бросал их.
- В настоящий момент сотрудники полиции установили три эпизода преступной деятельности гражданина, автомобили возвращены законным владельцам. Стражи порядка также установили причастность
злоумышленника к краже магнитолы одного из угнанных автомобилей. Тем самым подозреваемый причинил ущерб владельцу на сумму около 69 тысяч
рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
Мужчине избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU