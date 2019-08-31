2019-08-31T13:41:18+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали серийного угонщика автомобилей

Мужчина вскрывал гаражи в частных домах
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Полицейские задержали автоугонщика по горячим следамПолицейские задержали автоугонщика по горячим следамФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В Новошахтинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии автокраж. 23-летний мужчина, уже судимый за кражу, «специализировался» на отечественных автомобилях.

Он вскрывал замки в гаражах и совершал угоны транспортных средств у частных домов. Злоумышленник катался по улицам на чужих авто, а затем бросал их.

- В настоящий момент сотрудники полиции установили три эпизода преступной деятельности гражданина, автомобили возвращены законным владельцам. Стражи порядка также установили причастность

злоумышленника к краже магнитолы одного из угнанных автомобилей. Тем самым подозреваемый причинил ущерб владельцу на сумму около 69 тысяч

рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Мужчине избрана мера пресечения в виде

подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бутылку с письмом из прошлого нашли в Ростовской области
Ростовчане раскритиковали дырявую маршрутку
Школьница из Ростовской области покончила с собой
В Ростове-на-Дону двое мужчин с пистолетом ограбили прохожего
На трассе под Таганрогом в аварии погиб человек
В Ростове-на-Дону вооруженный преступник ограбил кассира металлобазы
Земельные участки у пострадавших от страшного пожара вблизи Театральной площади выкупят по рыночной цене
Мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком по маршрутам №40-МТ и №11
ЮФУ вошел в ТОП-10 вузов страны, получивших наибольшее количество грантов Президента РФ
В Ростовской области аварийность на дорогах с начала года сократилась почти на четверть
На жителя Таганрога завели уголовное дело после аборта школьницы
Ростов-на-Дону попал в список десяти лучших городов России для автопутешествий
ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Новым руководителем управления по делам ГО и ЧС назначен генерал-майор из Астрахани
Главным режиссером музтеатра Ростова-на-Дону назначили Павла Сорокина