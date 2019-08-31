Бутылку с письмом из прошлого нашли в Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-31T16:48:49+03:00

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На острове Буравка горожане, приехавшие на пикник, обнаружили бутылку из-под шампанского, а в ней –послание, датированное 1968 годом.

В письме четверо ростовчан, отдыхающих на Буравке в то далекое советское время, рассказывают о себе и о том, как сбежали из городских джунглей.

Авторов послания звали Алик, Леша, Люся и Тома.

– На этом острове именно в этом месте скрывались беженцы города Ростова. Единственная их цель была скрыться подальше от цивилизации и похоже, что они добились чего хотели. Проведенные ими здесь три дня показались самыми счастливыми в жизни, – написали друзья.

Известно, что авторы послания работали на заводе.

- Заводская молодежь умела отдыхать. У Люси год рождения 1941. На момент этого их отдыха ей было 27 лет. Ребята молодцы, - прокомментировали письмо подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU