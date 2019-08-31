Бутылку с письмом из прошлого нашли в Ростовской области
На острове Буравка горожане, приехавшие на пикник, обнаружили бутылку из-под шампанского, а в ней –послание, датированное 1968 годом.
В письме четверо ростовчан, отдыхающих на Буравке в то далекое советское время, рассказывают о себе и о том, как сбежали из городских джунглей.
Авторов послания звали Алик, Леша, Люся и Тома.
– На этом острове именно в этом месте скрывались беженцы города Ростова. Единственная их цель была скрыться подальше от цивилизации и похоже, что они добились чего хотели. Проведенные ими здесь три дня показались самыми счастливыми в жизни, – написали друзья.
Известно, что авторы послания работали на заводе.
- Заводская молодежь умела отдыхать. У Люси год рождения 1941. На момент этого их отдыха ей было 27 лет. Ребята молодцы, - прокомментировали письмо подписчики паблика.
ИСТОЧНИК KP.RU