2019-08-31T16:48:49+03:00
Общество

Бутылку с письмом из прошлого нашли в Ростовской области

Послание датировано 1968 годом
Мария ШАБАНОВА
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Письмо датировано 1968 годом. Автор: социальные сетиПисьмо датировано 1968 годом. Автор: социальные сети
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На острове Буравка горожане, приехавшие на пикник, обнаружили бутылку из-под шампанского, а в ней –послание, датированное 1968 годом.

В письме четверо ростовчан, отдыхающих на Буравке в то далекое советское время, рассказывают о себе и о том, как сбежали из городских джунглей.

Авторов послания звали Алик, Леша, Люся и Тома.

– На этом острове именно в этом месте скрывались беженцы города Ростова. Единственная их цель была скрыться подальше от цивилизации и похоже, что они добились чего хотели. Проведенные ими здесь три дня показались самыми счастливыми в жизни, – написали друзья.

Известно, что авторы послания работали на заводе.

- Заводская молодежь умела отдыхать. У Люси год рождения 1941. На момент этого их отдыха ей было 27 лет. Ребята молодцы, - прокомментировали письмо подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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